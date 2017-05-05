Otomotivde katma değeri artıran tasarımlara 120 bin TL ödül

Otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlayan 6. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ekonomi Bakanlığı desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğü ve İTÜ Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek iş birliğinde düzenlenen 6. Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarında birinciliğe Biyomimikri Yaklaşımla Kompozit Yaprak Yay Göz Bağlantısı projesiyle Çetin Baltacı layık görüldü.

Baltacı'nın hazırladığı ve 25 bin TL ödül kazanan proje, kompozit yaprak yay çalışmalarında sorun olan göz tasarımındaki problemi gidererek ürün kullanımının önünü açıyor. Proje yaprak yayın ağırlığını yüzde 60'a varan oranda azaltarak bu sayede ticari araçları 50 kilograma kadar hafifletebiliyor.

Komponent tasarım yarışmasında ise öğrenci kategorisinde birinciliğe eklemeli üretim teknolojisi kullanılarak 'Kauçuk Burç Üretimi' projesiyle İbrahim Cem Öncü, Alperen Bayram ve Aylin Dova layık görüldü.

OİB'den 10 bin TL ödül kazanan proje ile araç ağırlığı 1,5 kilogram azalırken karbon salınımında yılda yüzde 2 oranında düşüş sağlanıyor. Proje ayrıca araç başına üretimde 2 bin ila 5 bin TL arası maliyet tasarrufu yaratırken, yine yılda minimum yüzde 5 oranında yakıt tasarrufu da getiriyor.

Komponent tasarım yarışmasının profesyonel kategorisinde de birinciliği 'Mekanik Yokuş Kalkış Destek Sistemi' projesiyle Okan Ekinci, üniversite kategorisinde ise birinciliği Quieter Exhaust System projesiyle Hasan Köten aldı.

Dereceye giren projeler İTÜ Çekirdek programına dahil oldu. Her iki etkinlikte geleceğe ışık tutacak yeni fikir ve tasarımlara 120 bin TL para ödülü dağıtılırken, dereceye giren iki proje sahibine de Ekonomi Bakanlığının desteği ile yurt dışında burslu eğitim fırsatı da tanınacak.

SABUNCU: "YAPAY ZEKAYA SAHİP ARAÇLAR YAYGINLAŞACAK"

OİB'in ev sahipliğinde İTÜ Maslak yerleşkesinde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, otomotivde sürdürülebilir rekabetin en önemli dinamiğinin bu tür etkinliklerin çıktılarından doğacağını belirterek "Orta ve uzun vadede hedefimiz, Türkiye'nin sadece üretim merkezi olarak kalması değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi haline gelmesidir" diye konuştu.

Dünya otomotiv sektörünün hızla kabuk değiştirdiğini, konvansiyonel içten yanmalı motora sahip, mekanik parça ağırlıklı araçların yerini, hibrit ve elektrik motorlu, yazılım ağırlıklı araçlara bıraktığını söyleyen Orhan Sabuncu, Türkiye'nin de Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarıma yatırım yaparak ihracatını orta-ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren yapıya kavuşturması konusunda gençlere büyük görev düştüğüne dikkat çekti.

Orhan Sabuncu, şunları söyledi: "İleri düzeyli sensör, lazer, kamera, GPS, ağ bağlantısı ve otonom karar veren cihazlar araçlara entegre ediliyor. Sürücünün yerine karar alabilen, yapay zekaya sahip araçlar giderek yaygınlaşacak. Bugün ABD'de teknoloji ve bilişim şirketleri, bu özelliklere sahip kendi araçlarını üreterek doğrudan otomotiv endüstrisine giriş yapmaya hazırlanıyor. Otomotiv üreticileri de teknoloji ve bilişim firmaları ile iş birliklerini genişleterek bu dönüşüm sürecinde avantaj elde etme yarışına girdi. Kısaca bundan 10-15 yıl öncesinden bakıldığında çok uzak gözüken gelecek, bugün kapımıza dayandı. Gençlerden dünyadaki bu gelişmeleri takip eden değil, bu gelişmelerin bizzat içinde yer alan, hatta gelişmelere öncülük eden bireyler olmasını bekliyoruz".

BURHANOĞLU: "PROJELERDEN ALTISI YATIRIM ALARAK SANAYİYE KAZANDIRDI"

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu da konuşmasında, hızla gelişen dünyada en önemli değişikliğin toplanabilen datanın erişilebilirliği ve bunun etkileşiminin yarattığı sürat olduğuna dikkat çekti. Yeni akımın artık dataizm olduğunu belirten Burhanoğlu, "Nesnelerin interneti, bağlantı, Endüstri 4.0, hareketlilik paylaşım ekonomisi, hepsi bunun üzerine inşa oluyor. Gençlere önerim; özgüven sahibi olmaları ve başkalarını taklit etmemeleri. Eskiden akıl parayı arardı, şimdi para aklı arıyor. Yeter ki iyi bir iş modeliniz, inovatif bir fikriniz olsun. Zira çok uzak değil, yaratıcılık istemeyen işler robotlar, yapay zekalar tarafından yapılacak buna düz avukatlık, doktorluk, mühendislik gibi iş kolları da dahil. Sistem kurucular, yaratıcı tasarımcılar, inovatörler bir de sanatçılar olacak" dedi.

Burhanoğlu, 2030 yılında araçlardan elde edilen gelirlerin yüzde 50'sinin bağlantı, paylaşım ekonomisi, nesnelerin internetinden geleceğine de işaret ederek, "Bunun 3 trilyon dolar seviyesinde bir pazar olduğu söyleniyor. Dünya otomotiv pazarından aldığımız pay yüzde 1, aynı oranı yeninesil araç ve bağlantılı işlerde sağlayabilsek 30 milyar dolar eder ki bu da bizim bu sene yapacağımız ihracattan daha fazla.

Türk otomotiv sanayinin 60-70 yıllık birikimini yeni nesil işlerle 5 ila 10 yılda yakalayabiliriz. Dünya nüfusu son 200 yılda 10 misli artmış. Dünyada dönen para ticaret hacmi 100 kat artmış, dolaşım ise tam tamına bin kat artmış. Yani ekmek çok, sırtımız yere gelmez" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ FÜTÜRİST RUDY DE WAELE KONUK OLACAK

İki gün sürecek etkinlikte düzenlenen panellerde otomotiv endüstrisinde yeni iş modelleri ve trendler de paylaşılıyor. Etkinlikte yarın İnovalig Otomotiv Ödüllerisahiplerini bulacak. Dünyaca ünlü fütürist Rudy De Waele de "Geleceği Şekillendiren Teknoloji" konulu konferans verecek.

Etkinlikte düzenlenen Komponent Tasarım Yarışmasında öğrenci kategorisinde yaşanan kıyasıya rekabette, ilk üçe girememekle birlikte sergilenmeye değer görülen Şafak Yağıcı'nın projesi Intelligent Mirror, Hande Deniz Gölge'nin projesi Otomotiv Sektöründe Nano Malzemenin Camlarda Kullanımı ve Ömer Koç'un projesi Modular Spare Tire de etkinlik boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

6. AR-GE PROJE PAZAR ÖDÜLLERİ-İLK 5

1. Çetin Baltacı - Biyomimikri Yaklaşımla Kompozit Yaprak Yay Göz Bağlantısı (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

2. Soner Alayurt - Hagelson (Yalova Üniversitesi)

3. Burcu Karaca Uğural - B-Preg (Ege Üniversitesi)

4. Serhat Nafiz - Trakts (Ege Üniversitesi)

5. Mert Tepe - Ecogear (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

KOMPONENT TASARIM YARIŞMASI

A. Öğrenci kategorisi

1. İbrahim Cem Öncü, Alperen Bayram ve Aylin Dova - Eklemeli Üretim Teknolojisi Kullanılarak Kauçuk Burç Üretimi (Uludağ Üniversitesi)

2. Didem Çiftçi, Emre İçöz ve Mert Gültekin -Motivational Drivig Electronics (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

3. Emre Akgül - Plazma Egzoz Emisyon Filtresi (Süleyman Demirel Üniversitesi)

B. Profesyonel kategorisi

1. Okan Ekinci - Mekanik Yokuş Kalkış Destek Sistemi (Fırat Üniversitesi)

C. Üniversite kategorisi

1. Hasan Köten - Quieter Exhaust System (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

POSTER SUNUMU

Şafak Yağıcı - Intelligent Mirror (Kocaeli Üniversitesi)

Hande Deniz Gölge - Otomotiv Sektöründe Nano Malzemenin Camlarda Kullanımı (Karabük Üniversitesi)

Ömer Koç - Modular Spare Tire (Selçuk Üniversitesi)