otomotiv
OTOMOBİL

TAYSAD Sivil Toplum İşbirliği Paneli'ni gerçekleştirdi

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, üyelerinin sosyal fayda üreten sivil toplum çalışmalarına da ortak olması için, işbirliği çalışmaları başlattı

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:51:17 Güncelleme: 11:00:33 HABERTURK.COM

371 şirketin üye olduğu TAYSAD, otomotiv tedarik sanayi üretiminin yüze 65’ini ve ihracatının da yüzde 70’ini temsil ediyor.

Bu amaçla düzenlenen Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) işbirliğinde Özel Sektör – Sivil Toplum İşbirliği Paneli geçtiğimiz günlerde TAYSAD'da yapıldı. Panelde TAYSAD üyeleri arasında yapılan sivil toplum çalışmalarının sonuçları da paylaşıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, sanayicilerin ancak belli bir aşamada sosyal sorumluluk konularıyla ilgilenmeye başladıklarına vurgu yaparak, TAYSAD üyelerinin o aşamaya çoktan gelmiş olduklarını ve bu konuda daha önemli roller almak için arayış içinde olduklarını söyledi.

HEDEF 20 BİN 

Baybalı, TAYSAD'ın dernek olarak çalışma hedeflerinde doğrudan sosyal sorumluluk projeleri olmamasına rağmen; iki sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini aktardı ve şunları söyledi.

"Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir - ADMOG adlı projeyle fabrikalar, hibe edebilecekleri ölçü aletlerini ya da yenileyecekleri hala kullanılabilir makine ve ekipmanlarını meslek liselerine bağışlıyor. Böylece öğrenciler, o makine ya da ekipmanları kullanarak bilgilerini pekiştirebiliyor. 20 Bin Kariyer projesinde ise, otomotiv tedarik sanayinin tercih edilen bir meslek olmasını sağlamaya yönelik okullarda ve fuarlarda sempozyumlar yapılıyor. Hedefin 20 bin olarak ifade edilmesinin nedeni, 20 binin bir simge olması. Otomotiv sanayiinde, farklı araç türleri ortalama 20 bin parça bir araya getirilerek üretiliyor.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen, sosyal sorumluluk projeleri yapmanın şirketler açısından iki yolu olduğuna, bunlardan birinin şirketlerin kendi projelerini kendilerinin üretmesi; diğerinin ise, proje üreten Sivil Toplum Kuruluşlarının projelerine katkıda bulunmaları olduğunu belirtti.

ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİ ARTIYOR

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ÖSGD Koordinatörü Başak Güçlü de Türkiye'de gönüllülük kavramının gelişmesine ve iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı. Başak Güçlü, çalışanların dahil edilmediği sosyal sorumluluk projelerinin beklenen faydayı sağlamadığına, çalışanı da dahil eden projelerin, çalışanın hayatına da anlam ve değer katarak iş yerinde verimliliği artırdığına işaret etti.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TEGV Genel Müdürü, Mete Meleksoy, eğitim giderleri; operasyon giderleri ve gönüllülerin ihtiyaç duydukları giderler olmak üzere 3 başlıktaki ihtiyaçlarını şirket destekleriyle karşıladıklarını belirtti. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ise, bir STK olarak deneyimlerinden örnek olaylar anlattı ve şirketlerin vakfın hangi projelerine ne tür destekler verdiklerinin örneklerini gösterdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yakıt tasarrufu için 9 önemli öneri
OTOMOBİL

Yakıt tasarrufu için 9 önemli öneri!
Opel yeni Corsa serisinde Peugeot teknolojisini kullanacak
OTOMOBİL

Dışı Opel ama ya içi...
En iyi iç mekana sahip otomobiller
OTOMOBİL

En iyi iç mekana sahip 10 otomobil açıklandı
ABD’de bazı otomobil markalarına soruşturma açıldı
OTOMOBİL

İki yıl sonra ikinci otomobil skandalı
Edirne'den Kars'a "patpat" satıyor
OTOMOBİL

At arabasında tamirciydi, şimdi üretici oldu
1968 model Chevrolet Camaro'yu baştan yaptılar!
OTOMOBİL

Hurdaya dönen efsanenin inanılmaz değişimi!
Otokar'a 47 milyon euroluk 'zırhlı' siparişi
OTOMOBİL

OTOKAR'A DEV SİPARİŞ
En çok satan otomobil markaları
OTOMOBİL

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİ
11 sıra dışı konsept araç tasarımı
OTOMOBİL

OTOMOTİV DEVLERİNDEN 11 MÜTHİŞ MODEL
Araçlarda CNG kullanımını yaygınlaştıracak yönetmelik hazır
OTOMOBİL

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan'da geriledi
OTOMOBİL

OTOMOBİL PAZARINDA DÜŞÜŞ
Trafiği en yoğun şehirler
OTOMOBİL

İNSANI ÇILDIRTAN ŞEHİRLER!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme