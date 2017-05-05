TAYSAD Sivil Toplum İşbirliği Paneli'ni gerçekleştirdi

371 şirketin üye olduğu TAYSAD, otomotiv tedarik sanayi üretiminin yüze 65’ini ve ihracatının da yüzde 70’ini temsil ediyor.

Bu amaçla düzenlenen Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) işbirliğinde Özel Sektör – Sivil Toplum İşbirliği Paneli geçtiğimiz günlerde TAYSAD'da yapıldı. Panelde TAYSAD üyeleri arasında yapılan sivil toplum çalışmalarının sonuçları da paylaşıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, sanayicilerin ancak belli bir aşamada sosyal sorumluluk konularıyla ilgilenmeye başladıklarına vurgu yaparak, TAYSAD üyelerinin o aşamaya çoktan gelmiş olduklarını ve bu konuda daha önemli roller almak için arayış içinde olduklarını söyledi.

HEDEF 20 BİN

Baybalı, TAYSAD'ın dernek olarak çalışma hedeflerinde doğrudan sosyal sorumluluk projeleri olmamasına rağmen; iki sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini aktardı ve şunları söyledi.

"Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir - ADMOG adlı projeyle fabrikalar, hibe edebilecekleri ölçü aletlerini ya da yenileyecekleri hala kullanılabilir makine ve ekipmanlarını meslek liselerine bağışlıyor. Böylece öğrenciler, o makine ya da ekipmanları kullanarak bilgilerini pekiştirebiliyor. 20 Bin Kariyer projesinde ise, otomotiv tedarik sanayinin tercih edilen bir meslek olmasını sağlamaya yönelik okullarda ve fuarlarda sempozyumlar yapılıyor. Hedefin 20 bin olarak ifade edilmesinin nedeni, 20 binin bir simge olması. Otomotiv sanayiinde, farklı araç türleri ortalama 20 bin parça bir araya getirilerek üretiliyor.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı TÜSEV Genel Sekreteri Tevfik Başak Ersen, sosyal sorumluluk projeleri yapmanın şirketler açısından iki yolu olduğuna, bunlardan birinin şirketlerin kendi projelerini kendilerinin üretmesi; diğerinin ise, proje üreten Sivil Toplum Kuruluşlarının projelerine katkıda bulunmaları olduğunu belirtti.

ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİ ARTIYOR

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ÖSGD Koordinatörü Başak Güçlü de Türkiye'de gönüllülük kavramının gelişmesine ve iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı. Başak Güçlü, çalışanların dahil edilmediği sosyal sorumluluk projelerinin beklenen faydayı sağlamadığına, çalışanı da dahil eden projelerin, çalışanın hayatına da anlam ve değer katarak iş yerinde verimliliği artırdığına işaret etti.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TEGV Genel Müdürü, Mete Meleksoy, eğitim giderleri; operasyon giderleri ve gönüllülerin ihtiyaç duydukları giderler olmak üzere 3 başlıktaki ihtiyaçlarını şirket destekleriyle karşıladıklarını belirtti. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ise, bir STK olarak deneyimlerinden örnek olaylar anlattı ve şirketlerin vakfın hangi projelerine ne tür destekler verdiklerinin örneklerini gösterdi.