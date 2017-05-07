Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Feyzi Apaydın, hurda araç düzenlemesi
OTOMOBİL

Şoför esnafından hurda araç düzenlemesine destek

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı (TŞOF) Fevzi Apaydın, takozda ve otoparklarda bekleyen binlerce aracın ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak hurda araç teklifinin şoför esnafını da rahatlatacağını belirtti

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:12:25 Güncelleme: 15:16:28 AA

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan 1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi durumunda ödenmemiş vergi cezaları ile tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini içeren kanun teklifini değerlendirdi.

Hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de ekonomiye katkı sağlanması bakımından bu teklifin çok önemli olduğunu vurgulayan Apaydın, Maliye Bakanlığının hurda konusundaki düzenlemesini uzun zamandır beklediklerine dikkati çekti. Apaydın, şunları kaydetti:

"Teklifin yasalaşmasıyla takozda ve otoparklarda bekleyen binlerce araç ekonomiye kazandırılacak. Halen ticari araçlarını yenileyen esnafımız için ÖTV indirimi devam ettiği için hurda araç düzenlemesi şoför esnafımıza bir piyango gibi olacak. Ticari araçlarımızın yenilenmesi için bu fırsatı esnafımızın iyi değerlendirmesi gerekir. Kısa sürede teklifin yasalaşmasıyla piyasalarda büyük bir hareketlenme olmasını bekliyoruz. Çalışamaz durumda olan şoför esnafımız da yeniden işine odaklanarak çalışmaya başlayacaktır. Şoför esnafımız hiç kuşkusuz ekonomik sıkıntı içinde ayakta kalmaya çalışıyor. Alınan bu karar esnafımız için çok önemli ve olumludur."

Türkiye'nin her yıl demir çelik hurdası için 9 milyar dolara yakın ithalat yaptığını belirten Apaydın, düzenlemeyle hurda ithalatının önüne geçileceğini ifade etti.

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