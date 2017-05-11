LPG'li otomobil sayısı 4,5 milyona dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 362 bin 512 taşıtın yaklaşık yüzde 54'ünü otomobiller oluşturdu.



Söz konusu dönemde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 11 milyon 493 bin 249'u bulurken, en fazla otomobilin bulunduğu il 2 milyon 685 bin 58 ile İstanbul oldu. Bunu 1 milyon 316 bin 232 ile Ankara, 705 bin 326 ile de İzmir izledi. En az otomobilin bulunduğu il ise 2 bin 13 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 26,5'i benzinli, yüzde 34,1'i dizel, yüzde 39'u da LPG'li araçlardan oluştu.Benzine kıyasla daha ekonomik olması nedeniyle LPG'li ve dizel araçlara ilgi her geçen yıl artış gösterdi. Buna göre son 10 yılda dizel otomobil sayısı 5 katına çıkarken, 2007 yılında 763.9 bin olan söz konusu araç sayısı 2016 sonu itibarıyla 3 milyon 803 bin 772'ye çıktı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise dizel araç sayısı 3 milyon 917 bin 696'ya yükseldi.

LPG'li otomobil sayısı ise son 10 yılda yaklaşık 2.5 katına çıkarak, 1 milyon 826 bin 126'dan 4 milyon 439 bin 631'e ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise söz konusu otomobil sayısı 4 milyon 483 bin 642 olarak belirlendi.

LPG'li araç sayısı ilk kez 2011 yılında benzinli araç sayısını geçerek 3.2 milyona yükselmişti. Söz konusu dönemde LPG'li araç sayısı toplam otomobillerin yüzde 40.2'sini oluşturmuştu. Benzinli araç talebi ise 10 yılda yüzde 18,4 gerilerken, mart sonu itibarıyla 3 milyon 49 bin 193 oldu.