Hyundai, Kia Motors, Güney Kore
OTOMOBİL

Hyundai ve Kia 240 bin aracı geri çağıracak

Güney Kore hükümeti, ülkenin en büyük iki otomotiv devi Hyundai ve Kia Motors’un 240 bin aracının geri çağrılması talimatı verdi. Karar, Hyundai’nin eski çalışanlarından birinin araçların motorlarında arıza bulunduğu yönündeki ihbarının ardından geldi

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:37:47 Güncelleme: 11:42:14 HABERTURK.COM

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, Hyundai ve Kia Motors’un bazı modellerinin motorlarında arıza yaşandığı iddiasının ardından 240 bin aracın zorunlu olarak geri çağrılması kararı aldı. Güney Kore hükümetinin ilk zorunlu geri çağırma talimatı olan karar, Hyundai’nin eski mühendislerinden Kim Gwang-ho’nun araçların motorlarında arıza bulunduğunu bildirmesi sonrası alındı. 

Motorlarında sorun görülen araçlar arasında Elantra, Sonata, Santa Fe ve Genesis modelleri bulunuyor.

İki şirket, daha önce motorlarda oluşabilecek sorunların güvenlik riski yaratmadığını savunarak, konuyla ilgili inceleme başlatılmasını istemiş ve geri çağırma talebini reddetmişti. Son yapılan açıklamada ise Hyundai ve Kia’nın hükümetin kararına uyacağı kaydedildi.

Hyundai ve Kia, geçen ay da Kuzey Kore ve ABD’de motorlarında sorun görülen 1.5 milyon aracını geri çağırma kararı almıştı.

Güney Kore pazarında son dönemde gerileyen Hyundai’nin hisseleri yüzde 2.2 oranında düşmüştü.

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