19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
OTOMOBİL

19 Mayıs tatilcilerine araç bakım uyarısı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatiline araçlarıyla çıkacak olan vatandaşları uyardı. Erkoç, "Araçların yazlık bakımlarını yapmadan yola çıkmayın" dedi

16 Mayıs 2017 Salı, 11:45:56 Güncelleme: 11:49:08 AA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın haftasonu ile birleşmesiyle 3 günlük tatile araçlarıyla gitmeye hazırlanan vatandaşların, araçlarının yaz bakımlarını ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

Erkoç yaptığı açıklamada, mevsim dönümlerinde araçlarda yapılması gereken teknik kontrol ve muayenelerin önemine işaret etti.

Ülke genelinde yoğun geçen kışın ardından araçların yaz bakımlarının öneminin arttığını belirten Erkoç, "Ramazan ayı öncesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın haftasonu ile birleşmesiyle 3 günlük tatile araçlarıyla gitmeye hazırlanan vatandaşlarımız yaz bakımlarını ihmal etmemeli" diye konuştu.

Erkoç, söz konusu bakım maliyetinin araca, yapılacak işlem ve değişen parça adedine göre 300 ila bin lira arasında değiştiğine dikkati çekerek, "Bu küçük masraftan kaçınma ya da ihmal büyük arızalara hatta kazalara zemin hazırlayarak, binlerce liralık daha büyük ödemelere neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Bakım kapsamında ihmal edilmemesi gereken konular ve yapılacak işlemler hakkında da bilgi veren Erkoç, şunları kaydetti:

"Nasıl insanlar kışlıkları kaldırıp yazlık elbiseleri çıkarıyorsa araçlar için de öncelikle kışlık lastikleri çıkarıp, yazlık lastikleri takmamız gerekiyor. Bunun gerek can güvenliği gerekse yakıtın azalması yönünden önemli faydası var. Lastik değiştirirken araçların rot balans ayarının yapılması da gerekiyor. Bunların yanı sıra araçların da genel bakımının yapılması uzun yola çıkacaklar için çok önemli. Özellikle triger kayışının ve motor yağının kontrol edilmelisi araçların yolda kalmaması için gerekli. Klima ve klima gazı kontrol edilmeli, akü bakımı yapılmalı, soğutma sisteminin, cam sileceklerinin, frenleme ve aydınlatma sisteminin bakımları yapılmalı. Araçların motor bakımı gerçekleştirilmeli, mazot veya benzin filtresi de kontrol edilmeli"

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