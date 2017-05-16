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OTOMOBİL

Karsan ABD Posta Servisi'ne 6 adet araç teslim edecek

Karsan ABD Posta Servisi'nin yeni araç ihalesinde sipariş aldığı prototipleri son çeyrekte teslim edecek

16 Mayıs 2017 Salı, 16:12:05 Güncelleme: 16:50:41 Reuters

Karsan ABD Posta Servisi'nin yeni nesil araç alım ihalesi kapsamında sipariş aldığı altı adet prototip aracı bu yılın son çeyreğinde teslim edeceğini açıkladı.

Şirket açıklamayı KAP'a yaptı. Karsan ABD Posta Servisi'nin ihalesine ABD'deki iştiraki Karsan USA LLC üzerinden Heksagon Mühendislik ile işbirliği yaparak katılıyor.

ABD Posta Servisi, şirketin daha önce verdiği bilgiye göre yeni nesil araç ihalesinde Karsan dahil altı üreticiye 50 adet prototip siparişi verdi. Prototipleri teslimden sonra altı ay süreyle deneyecek olan ABD Posta Servisi, deneme süresinin ardından nihai tedarikçi şirketi seçecek.

Karsan dışında prototip geliştiren şirketler arasında AM General, Mahindra , Oshkosh , Utilimaster ve VT Hackney bulunuyor.

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