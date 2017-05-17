'Lastikleri yasal sınıra kadar kullanın, erken değiştirmeyin'

Michelin'in Fransa'da bulunan Ladoux Ar-Ge merkezinde düzenlenen basın toplantısında lastiklerin kullanım süresi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı ve Earnst&Young'ın konu ilgili araştırmasına yer verildi.

Araştırma sonuçlarına göre tüm dünya genelinde lastikler diş derinliği 1.6 mm'ye düşene kadar kullanılabiliyor. Ancak yanlış yönlendirmeler sonucu tüketiciler henüz bu alt yasal sınıra ulaşmadan lastiklerini değiştiriyor ve bu yüzde maddi kayıplara uğruyor.

MALİYET 6 MİLYAR EURO

Michelin adına araştırmayı gerçekleştiren Ernst& Young Direktörü Olivier Baboulet, Avrupa genelinde tüketicilerin yüzde 50'sinin lastiklerini henüz 3 mm diş kalınlığı varken değiştirdiğini ve bunun tüketicilere 6 milyar euroluk bir ek yük getirdiğini ifade etti. 1.6 mm beklenmeden 3 mm'de değiştirilen lastiklerin yılda 1 milyon tonluk hammadde israfı yarattığını belirten Baboulet, aynı zamanda yüzde 35 daha fazla atık üretimine neden olduğunun altını çizdi.

Baboulet, şöyle devam etti:

"Erken değiştirmeler nedeniyle dünyada yılda 400 milyon, Avrupa’da ise 128 milyon ek lastik kullanılıyor. Bu rakam 5 bin 700 hektar kauçuk ormanına eşit. Ayrıca yılda 9 milyon ton extra CO2 salınımına neden oluyor."

LASTİK KULLANILDIKÇA YAKIT TÜKETİMİ DÜŞÜYOR

Öte yandan Michelin'in Ladoux Ar-Ge merkezinde yer alan test pistinde düzenlenen atölye çalışmasında 24 farklı marka ve model lastikle yapılan test sonuçları da paylaşıldı, kullanılmış lastiklerin yakıt performansına ve fren mesafesine olumlu etkisine dikkat çekildi.

Lastiklerin kullanıldıkça daha iyi performans gösterdiğini ifade eden Michelin Kuru Zemin Ar-Ge Müdürü François Finck, aşınmış lastiklerin yeni lastiklere göre kuru zeminde daha kısa mesafede durduğunu söyledi.

Avrupa genelinde kazaların yüzde 70'inin kuru zeminde gerçekleştiğini anlatan Finck, tüm lastiklerin aşındıkça ‘silik’leştiğini ve bu zeminlerde yeni lastiğe oranla daha kısa mesafede durduklarını belirtti.

Finck, yakıt tüketimi ile ilgili olarak da diş derinliği azaldıkça aracın yakıt ekonomisinin iyileştiğini belirtti. Lastiklerin yakıt tüketimi üzerindeki etkisinin yüzde 20 seviyesinde olduğunu kaydeden Finck, yeni bir lastikle diş derinliği 2 mm'ye kadar aşınmış bir lastik arasında da yüzde 20'lik yakıt tüketimi farkı olduğunu vurguladı. Dolayısıyla aşınmış bir lastik, yeni bir lastiğe göre yüzde 4'e varan oranda yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

ERKEN DEĞİŞTİRİNCE EN YARARLI BÖLÜMÜ GİDİYOR

Lastiğin yasal sınırından önce değiştirilmesi halinde en yararlı ömrünün dörtte birinin kaybedileceği uyarısında bulunan Finck, "Bu da ortalama kullanımda araç başına her iki yılda bir ekstra lastik maliyetine denk gelir. Ayrıca yeni lastiğin gürültüsü kullanılmış lastiğe göre daha yüksektir" ifadesini kullandı.

AŞINMIŞ HALDEKİ PERFORMANSINDA DA BAKIN

Öte yandan Michelin'den yapılan yazılı açıklamada, kullanıcılara bir çağrıda bulunularak, lastik seçiminde sadece yeni durumdaki performansa değil, aşınmış haldeki performansa da bakılması gerektiği belirtildi.

Yüksek teknoloji kullanılan lastiklerin dış derinliğinin yasal sınıra inmeden değiştirilmesinin güvenliği artırmadığı vurgulanılan açıklamada, "Nasıl ki kirli bir ayakkabı sırf bu yüzden çöpe atılmazsa; güvenlik alarmı vermeyen bir lastik de ömrünü tamamlamadan değiştirilmemelidir. Lastikleri vaktinden önce değiştirmek, ürünün yararlı ömrünü kısaltır ve lastik değiştirme sıklığını artırır. Hem tüketiciler gereksiz alışveriş yapmış olur, hem de bu durum çevre üzerinde de olumsuz etkiye yol açar" denildi.