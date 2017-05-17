Alfa Romeo’da yeni bir dönem başlıyor

Yıllardır yeni bir çıkış yolu arayan ve yarışa dönmek için fırsat kollayan Alfa Romeo’da aranan kan bulunmuşa benziyor. Çünkü yeni dönemin Alfa Romeo’ları uzaktan bakıldığında da, içine oturulduğunda da, büyük ve pahalı kuzeni Maserati’ten esintiler taşıyacak.



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, bu yeni yaklaşımın pazarlama ve satış ayağındaki en somut yansımalarından biri de Türkiye’de gerçekleşti. Tofaş çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo ve Jeep markalarının direktörlüğüne Ferrari ve Maserati’nin de şirket müdürü olan Sinan Saip Bel getirildi.



Özellikle Alfa Romeo markasını yeni ürünlerle de destekleyecek olan bu yeni anlayış, markanın bugün toplam 60 bin olan dünya satışlarını da kısa bir süre içinde 200 bin adetlere çıkarmayı hedefliyor.



“İtalya’da FCA grubu içindeki Ferrari ve Maserati markalarıyla ciddi bir entegrasyona gidildiğini söyleyen Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü ve Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Üretimde özellikle Alfa Romeo Giulia QV’de, Ferrari altyapısı ve şasenin bir kısmında ise Maserati etkisi göze çarpıyor. Alfa Romeo’nun bu yeniden konumlanma ve doğru stratejilerle yıllık 200 bin adetlik satışları yakalaması kısa sürede mümkün olacak” diye konuştu.



SPORTİF RUH ÖNE ÇIKIYOR



Sinan Saip Bel, bu yeni anlayışın ilk ürünlerinin Giulia, Stelvio olduğunu belirterek “Bu gelişmeler markanın model atağının bir göstergesi. Ayrıca özellikle teknoloji transferleri ve yol haritası kapsamında Alfa Romeo’yu Türkiye’de Maserati’ye artık daha yakın konumlandırmaya başladık” dedi. Bu kapsamda Nisan 2016’da yenilenen Giulietta modelini satışa sunduklarını belirten Marka Direktörü Bel, “Giulietta’nın dizel otomatik versiyonu da ürün gamına katıldı. Alfa Romeo’nun sportif ruhunu öne çıkaran 4C ve 4C Spider’ı da müşterilerimizle buluşturduk. Geçen yılı yaklaşık 650 adetlik satışla kapattık. Bu yıl ise Giulia ve Stelvio modelleri, Alfa Romeo’nun gücüne güç katacak” açıklamasında bulundu.

JEEP DE VİTES BÜYÜTÜYOR

Sinan Saip Bel, “2017 yıl sonu satış hedefimizi yaklaşık 750 adet olarak belirledik. Alfa Romeo ve Jeep olarak markalara birlikte baktığımızda ise 3 bin 250 adetlik bir satış hedefimiz var. Yeni modellerde satışlar bu yıl oldukça hareketli başladı. Kısa süre önceye kadar 2 adet Giulia QV modeli satışı gerçekleştirirken bu rakam, İstanbul Autoshow 2017’den hemen sonra 3’e ulaştı.



Yine aynı şekilde 4C Spider’den de şu ana kadar 6 adet (4C Coupe ve Spider) satışı gerçekleştirdik. Fer Mas tarafında ise olumlu bir seyir izliyoruz. Ferrari’deki satışlar hedefinde seyrederken, Maserati’de Ankara ile bayilik yapılanmasını başlattık. Sırada Bursa ve Antalya bayileri var.



Maserati’de satış adetleri olarak bu yıl Türkiye’de ilk kez 3 haneleri geçeceğiz. Jeep tarafına bakacak olursak eğer, yılın son döneminde satışa sunacağımız 9 ileri otomatik şanzıman gibi özelliklere sahip Jeep Compass için ilk etapta 200 adetlik bir satış hedefi belirledik. Grand Cherokee Trackhawk için ise Ocak 2018’de sipariş almaya başlayacağız” diye konuştu.