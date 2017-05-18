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OTOMOBİL

Ya bir anda frenleriniz tutmazsa?

Muğla'daki kazanın en büyük nedenlerinden birisi virajlara doğru girişin yapılmaması olarak gösteriliyor. İleri sürüş eğitmeni Murat Tosun araç kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları Haberturk.com'a anlattı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:42:58 Güncelleme: 12:22:48 HABERTURK.COM

Ülkemizde her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Kazaların büyük çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde 24 kişinin hayatını kaybettiği Muğla'da yaşanan kazada da sürücü kurslarında öğretilmeyen ancak sürücülerin muhakkak bilmesi gereken teknik bilgi eksikliği ortaya çıkıyor.

Doğru sürüş tekniklerini Haberturk.com'a anlatan Murat Tosun Akademi'nin kurucusu ve İleri Ve Güvenli Sürüş Eğitmeni Murat Tosun'un konuşmasının satır başları:

ARAÇLARIN BAKIMI ÇOK ÖNEMLİ!
Kazalardan basit teknikler yaparak kurtulmak mümkün ancak öncelikli konu araçların bakımı. Bakımı yapılmayan araçla trafiğe çıkıldığında büyük tehlikelere yol açarız. Firmaların söylediği bakım zamanlarını hiçbir zaman aksatmayın.

MUĞLA'DAKİ KAZA NASIL OLDU?
Bu kazada sürücü kurslarında öğretilmeyen bir teknik ortaya çıkıyor. Virajlara doğru girme tekniği. Elbette aracın yaşadığı mekanik yorgunluk, başka bir sorun var mı? bilemiyoruz ama. Önemli olan konu viraj dönüşü. Benim önerim virajlara girerken stabil kalmak. Yani, ne gaza aniden yüklenmek ne de aniden frene basmak. Aracı geldiğimiz hızda aynı şekilde virajın içine taşımak.

Bunun yanında virajları görmek çok önemlidir. Örneğin, sağ viraj dönüşü yapılırken en dipten dönersek önümüzü hiçbir şekilde göremeyiz. Sağ viraja girerken biraz sola açılmamız gerekir.

Sağ viraja girdiğinizde araç sola doğru yatmaya başladıysa, bu sırada ani hareketi bırakın. Direksiyonu sağa doğru kırmayın. Direksiyonu aracın gitmek istediği yöne (yani sola) doğru çevirin.

FREN PATLAMASI ANINDA NE YAPILMALI?
Fren boşalması ya da fren patlaması olduğu zaman, motor devrini fren gücüne çeviren 'Motor freni' yapmak gerekir. Motor freni yaparken, vitesi sırasıyla alt vitese almak gerekir. Beşinci vitesten bir anda ikinci vitese almak çok yanlış olur. El frenini kullanacaksak, el fren pedalını iki-üç diş yukarı almak gerekir. Yine direksiyon sabit tutulmalıdır.

DİREKSİYONU 9/15 POZİSYONUNDA TUTMAK
Günlük kullanımda sürekli böyle kullanmasak bile, tehlike anında direksiyonu 9/15 pozisyonunda tutmak gerekir.



ARAÇ KULLANIRKEN KIYAFET SEÇİMİ
Araç kullanırken uyku haline neden olacak kıyafet seçiminden kaçınmalıyız.

AQUAPLANİNG NEDİR?
Aquaplaning; yolda birikmiş bir su birikintisi. Buna girdiğimiz anda kazalar meydana gelebilir. Burada yapılaması gereken hızımızı stabil tutmak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 1 dakika önce
    ABİ, BİLİR KİŞİ POZUNU DA VERMİŞ
  • Misafir 9 dakika önce
    yedek fren sistemi gibi bir sistem icat edilemiyor mu? bunu akıl etmek mi yapmak mı yoksa her ikisi de mi zor? :))
  • Misafir 9 dakika önce
    hay senin... saga dönerke sola acil yandan geleni bariyerlere cikar... söförlerde suc ariyoruz egitmen bile bilgisiz ahh ahh
  • Misafir 13 dakika önce
    fren tutmazsa dilek tutarız.
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