Dünyanın ilk "otomobil otomatı" Singapur'da hayata geçirildi

Singapur’da ikinci el otomobil galerisi sahibi Gary Hong, dünyanın ilk “otomobil otomatı”nı hayata geçirdi.
Otomobil satın almak isteyenler 15 katlı binanın girişindeki ekrandan araç hakkında tüm bilgileri alıyor, ardından kredi kartıyla alışveriş yapabiliyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Autobahn Motors adlı 15 katlı galeriden satın alınan araç asansörle indiriliyor ve yeni sahibine teslim ediliyor.
Hong, bu sistemi çocuğuyla çıktığı bir alışverişte gördüğü çikolata otomatından esinlenerek yaptığını söyledi.