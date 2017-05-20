OTOMOBİL

Dünyanın ilk "otomobil otomatı" Singapur'da hayata geçirildi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:57:39

  • 1 Dünyanın ilk "otomobil otomatı" Singapur'da hayata geçirildi
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    Singapur’da ikinci el otomobil galerisi sahibi Gary Hong, dünyanın ilk “otomobil otomatı”nı hayata geçirdi. 

  • 2 Dünyanın ilk "otomobil otomatı" Singapur'da hayata geçirildi
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    Otomobil satın almak isteyenler 15 katlı binanın girişindeki ekrandan araç hakkında tüm bilgileri alıyor, ardından kredi kartıyla alışveriş yapabiliyor. 

  • 3 Dünyanın ilk "otomobil otomatı" Singapur'da hayata geçirildi
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre Autobahn Motors adlı 15 katlı galeriden satın alınan araç asansörle indiriliyor ve yeni sahibine teslim ediliyor.

  • 4 Dünyanın ilk "otomobil otomatı" Singapur'da hayata geçirildi
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    Hong, bu sistemi çocuğuyla çıktığı bir alışverişte gördüğü çikolata otomatından esinlenerek yaptığını söyledi.

  • 5 Dünyanın ilk "otomobil otomatı" Singapur'da hayata geçirildi
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