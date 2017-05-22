Ford'un CEO'su, düşen satışlar nedeniyle görevden ayrılacak

New York Times gazetesi, Ford’un satışlarında yaşanan büyük düşüş nedeniyle şirketin CEO’su Mark Fields’in görevden ayrılacağını duyurdu. Fields’in yerine şirketin sürücüsüz araç biriminin başında bulunan James Hackett’ın gelmesi bekleniyor.

Ford’un satışları, geçen ay bir önceki yıla göre ABD’de yüzde 7, Avrupa’da ise yüzde 11 oranında düşmüştü. Şirket kapı mandalı ve motorda yanmaya neden olabilecek kaporta altındaki problem nedeniyle 570 bin aracını da geri çağırmak zorunda kalmıştı. Fields’in göreve geldiği 2014’ten bu yana Ford’un hisselerinde yüzde 40 düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Ford geçen hafta dünya çapında çalışanların yüzde 10’unu işten çıkaracağını duyurmuştu. Şirketin dünya çapında 200 bini aşkın çalışanı bulunuyor.

Ford, son dönemde düşen kârını yeniden arttırmak amacıyla sürücüsüz araç teknolojisine yatırımları hızlandırdı.