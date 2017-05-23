OTOMOBİL

1965 model Porsche'u baştan yarattı!

23 Mayıs 2017 Salı, 15:30:40

1965 üretimi Porsche marka aracı eskiyen adam, yaptığı birkaç değişikle efsaneyi baştan yarattı

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