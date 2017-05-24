Mobius: Türkiye'ye yatırım yapacağız

Franklin Templeton Investments Gelişen Piyasalar Grup Fon Yöneticisi Mark Mobius, “Yatırımcılar açık bir şekilde çalışabildiği ve ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabildikleri sürece Türkiye cazibesini koruyacak. Türkiye’ye yeni yatırımlar yapacağız” dedi.

Ünlü yatırımcı, “Erdoğan geldiğinde ekonomi ve kurumsal yönetim alanında işler gerçekten çok daha iyiye gitti. Orada olanaklar olabilir. Halen yatırım pozisyonundayız, İyi iş yapan birkaç özel sermaye fonumuz var” diye konuştu.

Gelişen piyasalarla ilgili de konuşan Mobius, Güney Afrika, Brezilya, Venezuela gibi ülkelerde siyasi karmaşa nedeniyle yatırımlarda riskin ciddi oranda arttığını, Suudi Arabistan’daki yatırım olanaklarının ise dikkat çekici şekilde arttığını kaydetti.