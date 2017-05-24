Geely, Malezya, Proton
OTOMOBİL

Çin otomotiv devi Geely, Malezya şirketi Proton'u satın alacak

Çinli otomobil üreticisi Zheijiang Geely Holding Group, Malezya'nın ulusal otomobil üreticisi Proton'un yüzde 49.9'unu holding şirketi DRB-HICOM'dan satın almak için anlaştı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:11:23 Güncelleme: 14:16:47 Reuters

Şirketlerin bugün yaptığı açıklamaya göre Hong Kong merkezli Geely Automobile Holdings ve İsveçli Volvo Car Group'un sahibi olan Geely, Proton'un bir birimi olan otomobil üreticisi Lotus'un da yüzde 51'ine sahip olacak.

Satın alma anlaşması, yakın dönemde Çin ile Malezya arasında imzalanan milyarlarca dolar büyüklüğündeki ticari anlaşmaları izliyor. Ancak Proton sadece bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda Malezya'nın bağımsızlık sonrası kaydettiği sanayileşme ve ekonomik büyümenin sembolü konumunda.

Malezya Maliye İkinci Bakanı Johari Abdul Ghani, anlaşmanın açıklandığı basın toplantısında, "Proton her zaman ulusal otomobilimiz ve gurur kaynağımız olacak, yüzde 50.1 ile Proton'un ana hissedarı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Açıklamada anlaşmanın mali değeri yer almadı, ancak DRB-HICOM'dan yapılan açıklamada anlaşmanın Temmuz ayında imzalanmasının beklendiği belirtildi.

Proton 1983 yılında dönemin başbakanı Mahathir Mohamed'in sanayileşme politikaları çerçevesinde kuruldu. Şirket en güçlü olduğu 1993 yılında ülke otomobil pazarının yüzde 74'üne hakimdi.

Ancak üretim kalitesinin düşmesi, satış sonrası hizmetlerdeki zayıflık ve dış rekabet şirketin kârının azalmasına ve pazar payının şu anki yüzde 15 seviyesine inmesine yol açtı.

Proton şu anda büyük ölçüde yabancı üreticilerin arabalarını kendi markasını koyarak iç pazarda satıyor. Şirket geçen yıl Nisan ayında stratejik ortak bulması şartıyla devletten 1.5 milyar ringgit (364 milyon dolar) yardım almıştı.

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