OTOMOBİL
Dubai polisinin lüks araçları yerine bunlar geliyor
28 Mayıs 2017 Pazar, 15:17:37 | Güncelleme: 27 Ağustos 2017 Pazar, 11:46:32
HABERTURK.COM
Dünyanın en pahalı, en lüks ve en hızlı polis araçları filosuna sahip olan Dubai, bambaşka bir teknolojiye geçiyor. Dubai sokaklarında artık kendi kendine giden bu minik polis otomobilleri suçluları kovalayacak. Peki Dubai'nin halihazırdaki filosu hangi lüks otomobillerden oluşuyor?
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Dubai polisi, imajını yükseltmek ve halkla arasındaki bariyerleri indirmek için fiosunu 2013 yılından itibaren süper otomobillerle doldurmaya başladı.
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Dubai Polis Teşkilatı'na ait bu süper otomobillerden en önemlisi Bugatti Veyron, dünyanın en hızlı polis arabası olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Maksimum 404 km hıza ulaşan aracın 0-100 km hızlanması ise sadece 2.5 saniye. 16 silindirli motor tam 1000 beygir güç üretiyor. Daha önceki rekor ise İtalyan polisine ait olan Lamborghini Gallardo LP560-4 idi ve otomobil 370 km hıza ulaşmıştı.
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Süper filodaki araçlardan ikisi: Lamborgini Aventador ve Ferrari FF
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Filodaki bu süper otomobil Dubai polisinin elindeki en hızlı ikinci otomobil. 354 km hıza ulaşan Aston Martin, 0-100 km hızlanmasını 3.7 saniyede gerçekleştiriyor.
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Lamborgini Aventador Dubai polisi için özel olarak modifiye edildi. Son hızı 349 km/saat.
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Ferrari FF, filodaki dördüncü en hızlı otomobil. 334 km/saat hıza ulaşıyor. 0'dan 100 km'ye ise 3.7 saniyede çıkıyor.
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Filodaki bir diğer araç Bentley Continental GT. Maksimum hızı 331 km/saat ve filodaki en hızlı beşinci otomobil.
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Audi R8 329 km hıza ulaşabiliyor. 0-100 hızlanması ise 3.2 saniye.
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Mercedes Benz Brabus G 700, 300 bin dolarlık fiyat etiketine sahip. Aracın motoru 563 beygir güç üretiyor.
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McLaren MP4-12C 604 beygir gücüne sahip. Aralık 2013'te filoya katılan bu araç 321 km hıza ulaşıyor.
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Nissan GT-R, 100 bin dolarlık fiyatıyla filodaki en ucuz araçlardan biri. 315 km hıza ulaşabilen araçta 545 beygir güç üreten V6 motor bulunuyor.
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6.3 litre motorun 539 beygir güç ürettiği Mercedes-Benz SLS AMG, 0-100 km hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlıyor.
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Hibrid BMW i8 249 km hıza ulaşıyor.
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İşte Dubai Polis Teşkilatı'nın elindeki birbirinden değerli süper otomobiller...
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