OTOMOBİL

Dubai polisinin lüks araçları yerine bunlar geliyor

28 Mayıs 2017 Pazar, 15:17:37 HABERTURK.COM

Dünyanın en pahalı, en lüks ve en hızlı polis araçları filosuna sahip olan Dubai, bambaşka bir teknolojiye geçiyor. Dubai sokaklarında artık kendi kendine giden bu minik polis otomobilleri suçluları kovalayacak. Peki Dubai'nin halihazırdaki filosu hangi lüks otomobillerden oluşuyor?

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    Dubai polisi, imajını yükseltmek ve halkla arasındaki bariyerleri indirmek için fiosunu 2013 yılından itibaren süper otomobillerle doldurmaya başladı. 

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YORUMLAR 57
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:33
    arabalar dahil hayatın her alanında güzel ve kaliteli olan yabancı ürünleri kullanıp hava atarlar ve dünyadaki tüm kötülüklerin sorumlusu gavurlar derler çağımızın müslüman kafası bu
  • Misafir 24 Haziran 2017 Cumartesi 09:14
    bunlarında sonu pompei gibi olacak sanırım
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 11:41
    Elbet bu petrolün sonu geldiğinde , bu araplar ne bk yiyecek çok merak ediyorum
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