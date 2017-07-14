OTOMOBİL

Rolls-Royce'un yeni otomobili Sweptail

30 Mayıs 2017 Salı, 17:18:01 HABERTURK.COM

Lüks otomobil üreticileri arasında hatırı sayılır bir yere sahip Rolls-Royce’un yeni otomobili Rolls Royce Sweptail büyük ses getirdi

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    Rolls Royce Sweptail'in 12.8 milyon dolara satılacağı söyleniyor. Bu değerle Sweptail, dünyanın en pahalı arabası olacak.

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    Rolls-Royces’un 1920’lerdeki tasarımlarını anımsatan Sweptail, markanın klasik çizgisiyle modern bakış açısını buluşturuyor.

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    Fiyatı ile ses getiren Rolls Royce Sweptail, futuristik tasarımıyla da otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı. 

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    Ayrıca teknik özellikleri ev donanımıyla da lüks otomotiv dünyasında önemli bir rol oynamaya aday.

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    Rolls Royce yeni arabasıyla diğer lüks otomobil üreticilerini geride bırakmayı hedefliyor. 

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YORUMLAR 18
  • Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 18:06
    EN PAHALI ARABA ARTVİN PLAKALI
  • Misafir 03 Haziran 2017 Cumartesi 17:55
    israf allahtan korkun
  • Misafir 01 Haziran 2017 Perşembe 18:12
    parama yazık almayı kesinlikle düşünmüyorum.net
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