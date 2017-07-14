OTOMOBİL
Rolls-Royce'un yeni otomobili Sweptail
30 Mayıs 2017 Salı, 17:18:01 | Güncelleme: 14 Temmuz 2017 Cuma, 14:47:42
HABERTURK.COM
Lüks otomobil üreticileri arasında hatırı sayılır bir yere sahip Rolls-Royce’un yeni otomobili Rolls Royce Sweptail büyük ses getirdi
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Rolls Royce Sweptail'in 12.8 milyon dolara satılacağı söyleniyor. Bu değerle Sweptail, dünyanın en pahalı arabası olacak.
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Rolls-Royces’un 1920’lerdeki tasarımlarını anımsatan Sweptail, markanın klasik çizgisiyle modern bakış açısını buluşturuyor.
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Fiyatı ile ses getiren Rolls Royce Sweptail, futuristik tasarımıyla da otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.
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Ayrıca teknik özellikleri ev donanımıyla da lüks otomotiv dünyasında önemli bir rol oynamaya aday.
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Rolls Royce yeni arabasıyla diğer lüks otomobil üreticilerini geride bırakmayı hedefliyor.
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Rolls Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös, Sweptail için “Muhtemelen şimdiye kadar üretilmiş en pahalı otomobil" dedi.
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İşte Rolls Royce Sweptail ve devamında dünyanın en pahalı 20 otomobili...
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DÜNYANIN EN PAHALI ARABALARI
Dünyanın en pahalı diğer arabaları şöyle:
Mercedes-Benz Maybach Exelero
8 milyon dolar
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Koenigsegg CCXR Trevita
4.8 milyon dolar
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Lamborghini Veneno
4.5 milyon dolar
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W Motors Lykan Hypersport
3.4 milyon dolar
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Bugatti Veyron
3.4 milyon dolar
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Ferrari Pininfarina Sergio
3 milyon dolar
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LaFerrari FXX K
2.7 milyon dolar
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Pagani Huayra BC
2.6 milyon dolar
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Ferrari F60 America
2.5 milyon dolar
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Bugatti Chiron
2.5 milyon dolar
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Aston Martin Vulcan
2.3 milyon dolar
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Lamborghini Sesto Elemento
2.2 milyon dolar
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Koenigsegg One:1
2 milyon dolar
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McLaren P1 GTR
2 milyon dolar
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Koenigsegg Regera
2 milyon dolar
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Lamborghini Centenario LP 770-4
1.9 milyon dolar
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Aston Martin One-77
1.4 milyon dolar
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Ferrari LaFerrari Aperta
1.4 milyon dolar
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Zenvo TS1 GT
1.2 milyon dolar
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Rolls-Royce Phantom Serenity
1.1 milyon dolar