OTOMOBİL
En az yakan benzinli otomobil modelleri
30 Haziran 2017 Cuma, 11:32:05 | Güncelleme: 14 Temmuz 2017 Cuma, 16:45:01
HABERTURK.COM
Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan benzinli otomobillerin en az yakıt tüketenlerini tüm firmaların internet sitelerini tarayarak derledik
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Otomobil sahibi olanlar için en önemli konulardan birisi yakıt tüketimi. Son yıllarda firmaların yaptığı teknoloji yatırımları, kendisini yakıt tüketimlerinde de hissettirmeye başladı. Bir taraftan motor hacimleri küçülüyor, diğer yandan yakıt tüketimleri azalıyor. Üstelik otomobillerin performansları eskiye göre daha da artıyor. Peki en az yakan otomobil hangisi?
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Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan benzinli otomobillerin hangisinin en az yakıt tükettiğini bulmak için önce Otomotiv Distribütörlüğü Derneği'nin raporlarından Türkiye'de satılan araçları çıkardık. Ardından tüm firmaların internet sitelerinden modellerin teknik verilerini inceleyerek hangi modelin ne kadar yakıt tükettiğini bulduk. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'de satışta olan benzinli araçlar arasında en az yakıt tüketen aracın tüketimi 100 km'de 3.8 litre. İşte yakıt yüketimi 3.8 ile 5.2 litre arasında değişen Türkiye'nin en az yakan 30 otomobili...
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30) Renault Clio 1.2 Turbo EDC 120 bg Otomatik 6
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.2lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.1lt
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28) Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170 HP TCT (Benzinli Otomatik)
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.1lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.1lt
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26) Dacia Sandero 0.9 Turbo 90BG
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.1lt
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25) Citroen C4 1.2 Puretech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9-5.1lt
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24) Mazda 3 Sedan SKYACTIV-G 1.5L Benzinli 6 ileri manuel 120PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5lt
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22) Volkswagen Jetta 1.2 TSI BMT 105PS DSG
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9-5lt
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21) Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT BMT 150PS Manuel
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.8-5lt
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20) Peugeot 301 1.2 lt PureTech 82 hp
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9lt
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19) Ford Fiesta 1.0L 100PS PowerShift Euro VI
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9lt
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18) Citroen C-Elysee 1.2 PureTech 82 HP MANUEL
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9lt
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17) Kia Rio Hatcback 1.25L CVVT (5 İleri Manuel) 84PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.8lt
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16) Honda Jazz 1.3 Premium 102PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.8lt
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15) Seat Toledo 1.4 lt TSI 125HP DSG Start/Stop
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.8lt
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14) Volkvagen Golf 1.0 TSI BMT 110PS DSG
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7-4.8lt
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13) Volkwagen Polo 1.2 TSI BMT 90PS Manuel
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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12) Skoda Fabia 1.2 TSI 90PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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11) Hyundai i10 1.0 D-CVVT 5 İleri Düz 66PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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10) Citroen DS3 1.2 PureTech 110 HP S&S EAT6
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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9) Citroen C3 1.2 PureTech 82 HP BVM5 Manuel
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.5-4.6lt
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7) Audi A3 Sedan Dynamic 1.0 TFSI S tronic 116PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.5-4.6lt
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6) Seat İbiza 1.0 Eco TSI 110HP DSG Start/Stop
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.4lt
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5) Seat Leon 1.0 lt EcoTSI 115 hp DSG S&S Ecomotive
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.4lt
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4) Citroen C4 CACTUS 1.2 PureTech 82 HP ETG5 S&S
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.3lt
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3) Peugeot 208 1.2 L PureTech 82HP S&S ETG5
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.2lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
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1) Fiat 500S 0.9 Twinair 85 HP
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.8lt