OTOMOBİL

En az yakan benzinli otomobil modelleri

30 Haziran 2017 Cuma, 11:32:05 HABERTURK.COM

Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan benzinli otomobillerin en az yakıt tüketenlerini tüm firmaların internet sitelerini tarayarak derledik

  • 1 En az yakan benzinli otomobil modelleri
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    Otomobil sahibi olanlar için en önemli konulardan birisi yakıt tüketimi. Son yıllarda firmaların yaptığı teknoloji yatırımları, kendisini yakıt tüketimlerinde de hissettirmeye başladı. Bir taraftan motor hacimleri küçülüyor, diğer yandan yakıt tüketimleri azalıyor. Üstelik otomobillerin performansları eskiye göre daha da artıyor. Peki en az yakan otomobil hangisi?

  • 2 En az yakan benzinli otomobil modelleri
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    Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan benzinli otomobillerin hangisinin en az yakıt tükettiğini bulmak için önce Otomotiv Distribütörlüğü Derneği'nin raporlarından Türkiye'de satılan araçları çıkardık. Ardından tüm firmaların internet sitelerinden modellerin teknik verilerini inceleyerek hangi modelin ne kadar yakıt tükettiğini bulduk. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'de satışta olan benzinli araçlar arasında en az yakıt tüketen aracın tüketimi 100 km'de 3.8 litre. İşte yakıt yüketimi 3.8 ile 5.2 litre arasında değişen Türkiye'nin en az yakan 30 otomobili...

  • 3 En az yakan benzinli otomobil modelleri
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    30) Renault Clio 1.2 Turbo EDC 120 bg Otomatik 6

  • 4 En az yakan benzinli otomobil modelleri
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    100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.2lt

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  • 5 En az yakan benzinli otomobil modelleri
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    29) BMW 218i Coupé 136BG

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YORUMLAR 22
  • Misafir 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:11
    Getz 14 kurus yakıyor
  • Misafir 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:31
    fabrika verileri bunlar, gerçekte sarfiyatlar daha fazladır
  • Misafir 01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:45
    Bu ortalamalar düz yolda dur kalk yapılmadan yapılmış sanırım
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