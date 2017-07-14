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Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan benzinli otomobillerin hangisinin en az yakıt tükettiğini bulmak için önce Otomotiv Distribütörlüğü Derneği'nin raporlarından Türkiye'de satılan araçları çıkardık. Ardından tüm firmaların internet sitelerinden modellerin teknik verilerini inceleyerek hangi modelin ne kadar yakıt tükettiğini bulduk. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'de satışta olan benzinli araçlar arasında en az yakıt tüketen aracın tüketimi 100 km'de 3.8 litre. İşte yakıt yüketimi 3.8 ile 5.2 litre arasında değişen Türkiye'nin en az yakan 30 otomobili...