Honda HR-V, Black Edition ile geliyor

Honda HR-V Black Edition siyah ön ızgara ve ayna başlıkları, 18 inç alaşım jantlar ve iç dizaynında özel baskılı deri döşeme ve paspasıyla karanlık bir makyaja sahip.

1.5lt dört silindir benzinli motorun manuel versiyonu 28 bin 400 Euro iken aynı aracın CVT otomotik vites versiyonu 29 bin 800 Euro.

Bunun yanında 1.5lt dizel manuel seçeneğinin fiyatı ise 30 bin 450 Euro.

Aracın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

honda HR-V

Honda HR_V Black Edition