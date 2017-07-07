Fiat 500’e 60'ıncı yılına özel versiyon

Fiat’ın ilk kez 4 Temmuz 1957 yılında Torino’da ürettiği ve satış rakamı yıllar içinde 4 milyon adedi aşan modelinin 60'ıncı yıla özel versiyonu Fiat 500 Anniversario satışa çıktı.

Türkiye’de Dualogic şanzımanla kombine edilen araç, 69 HP gücündeki 1.2 litrelik motor seçeneği ile tercih edilebilecek.

84 bin 900 TL’lik anahtar teslim başlangıç fiyatına sahip olan Fiat 500 Anniversario, hem hatchback hem cabrio karoser seçenekleriyle satışa sunuluyor.

500 Anniversario, retro konsol, farklı noktalarda kullanılan özel logo ve motor kaputundaki krom uygulama gibi tasarım ayrıntılarıyla orijinal Fiat 500’e gönderme yaparken, ikonik modelin karakteristik özelliklerini modern bir yorumla ortaya koyuyor.

Kaput ve ayna başlıkları üzerinde yer alan krom vurgular, nostaljik Fiat logoları ve klasik otomobil lastiklerini çağrıştıran 16 inç’lik klasik jantlar Fiat 500 Anniversario’nun ön plana çıkan görsel özelliklerini oluşturuyor.

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Fiat 500 Anniversario

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