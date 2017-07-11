İşte Haziran ayında en çok aranan ve satışa sunulan ikinci el otomobil ve hafif ticari araçların marka - modellerine göre listesi...
EN ÇOK ARANAN İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKALARI
10) HYUNDAI
9) HONDA
8) OPEL
7) DACIA
6) FIAT
5) FORD
4) VOLKSWAGEN
3) RENAULT
2) BMW
1) MERCEDES-BENZ
EN ÇOK SATIŞA SUNULAN İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKALARI
10) BMW
9) PEUGEOT
8) TOFAŞ
7) TOYOTA
6) FORD
5) HYUNDAI
4) FIAT
3) VOLKSWAGEN
2) OPEL
1) RENAULT
EN ÇOK ARANAN İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ
10) VOLKSWAGEN POLO
9) OPEL ASTRA
8) HYUNDAI ACCENT BLUE
7) HYUNDAI i20
6) TOYOTA COROLLA
5) DACIA DUSTER
4) RENAULT MEGANE
3) NISSAN QASHQAI
2) BMW 3 SERİSİ
1) HONDA CIVIC
EN ÇOK SATIŞA SUNULAN İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ
10) BMW 3 SERİSİ
9) VOLKSWAGEN PASSAT
8) OPEL CORSA
7) FIAT LINEA
6) TOFAŞ ŞAHİN
5) RENAULT MEGANE
4) RENAULT CLIO
3) TOYOTA COROLLA
2) FORD FOCUS
1) OPEL ASTRA
EN ÇOK ARANAN İKİNCİ EL HAFİF TİCARİ MODELLER
10) PEUGEOT PARTNER
9) FIAT DOBLO
8) MERCEDES-BENZ SPRINTER
7) RENAULT TRAFIC
6) FIAT FIORINO
5) FORD TOURNEO CONNECT
4) RENAULT KANGOO
3) MERCEDES-BENZ VITO
2) VOLKSWAGEN CADDY
1) VOLKSWAGEN TRANSPORTER
EN ÇOK SATIŞA SUNULAN İKİNCİ EL TİCARİ MODELLER
10) RENAULT KANGOO
9) MERCEDES-BENZ SPRINTER
8) FIAT DOBLO
7) VOLKSWAGEN CADDY
6) PEUGEOT PARTNER
5) VOLKSWAGEN TRANSPORTER
4) FIAT FIORINO
3) FORD TRANSIT
2) FIAT DOBLO COMBI
1) FORD TOURNEO CONNECT