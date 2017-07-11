OTOMOBİL

En gözde ikinci el otomobiller

11 Temmuz 2017 Salı, 10:16:43

Tasit.com sitesi, geçtiğimiz Haziran ayındaki ikinci el araç satışlarıyla ilgili istatistikleri yayınladı

  • 1 En gözde ikinci el otomobiller
    1 | 67

    İşte Haziran ayında en çok aranan ve satışa sunulan ikinci el otomobil ve hafif ticari araçların marka - modellerine göre listesi...

  • 2 En gözde ikinci el otomobiller
    2 | 67

    EN ÇOK ARANAN İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKALARI

  • 3 En gözde ikinci el otomobiller
    3 | 67

    10) HYUNDAI

  • 4 En gözde ikinci el otomobiller
    4 | 67

    9) HONDA

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 En gözde ikinci el otomobiller
    5 | 67

    8) OPEL

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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