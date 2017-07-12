Lucid Air 378 km hıza ulaştı

Lucid Air, Standart ve Launch Edition olarak iki ayrı versiyonla müşterilerin karşısına çıkacak. Standart Air versiyonu 405 beygir güç üreten elektrikli motoruyla 386 km menzile sahip.
Gelecek yılın ikinci yarısında Amerika'da satışa sunulacak olan Air Standart'ın fiyatı 52 bin 500 dolar olacak.
Air Launch ise 1000 beygir güç üretebilen ikiz motoruyla çok daha güçlü bir versiyon. Resmi olarak test edilen Lucid Air Launch testlerde 378km/s hıza çıktı.
0-100 km hızlanmasını da sadece 2.5 saniyede tamamladı. 506 km menzile sahip aracın hızı 350km/s'de sınırlandırılacak.
21 inç Lucid-Dizayn jantlara ve otonom sürüş özelliğine sahip olan aracın fiyatı 160 bin dolar civarında olacak.
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YORUMLAR 3
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Misafir 18 dakika önce20 yıla kalmaz benzinin ya da mazotun bir hükmü kalmaz bu gidişle.00
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Misafir 28 dakika önceelektrikli 130 - 160 beygir motorlu binek aileler için otomobiller istiyoruz. bunlar bir anlam ifade etmiyor.00
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Misafir 2 saat önce1 saat lik pil ömrümü olacak30