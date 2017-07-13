Uber ile Yandex ortak oluyor

Uber ile Yandex, kurdukları ortaklıkla Doğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya'da hizmet sunacaklar.

Dünya'nın haberine göre kurulan ortaklığın değeri 3,4 milyar dolar olarak açıklanırken, faaliyete geçmesi için regülatörlerin onayının alınması gerektiği de ifade edildi.

Ortaklığa Uber'in katkısı 225 milyon dolar olacak. Yandex ise 100 milyon dolar katkı verecek ve yeni şirketin çoğunluk hisselerini kontrol edecek. Uber'in payı yüzde 36,6 ve Yandex'in yüzde 59,3 olacak. Yüzde 4,1 hisse ise çalışanlar tarafından kontrol edilecek.

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