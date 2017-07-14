Hyundai i30N
OTOMOBİL

Hyundai i30N 275 beygirlik motorla geliyor

Koreli otomobil üreticisi Hyundai yeni i30N modelinin detaylarını açıkladı. Peki araç Türkiye'ye gelecek mi?

13 Temmuz 2017 Perşembe, 17:43:40 Güncelleme: 14 Temmuz 2017 Cuma, 09:41:55 HABERTURK.COM

Hyundai'nin performans serisi olan N kolunun üyesi yeni i30N, standart ve performans paketli olarak iki versiyon olacak. İki versiyon da 2.0lt turbo dört silindirli motora ve 6 ileri manuel şanzımana sahip.

Standart versiyon 250 beygir gücünde ve 353 tork üretirken, performans paketli versiyonu 275 beygir güç üretecek.

Bu durum iki versiyon arasındaki 100km/s hıza ulaşma süresinde farklılık yaratıyor. Standart versiyon 0-100km/s'ye 6.4 saniyede ulaşırken, performans paketli yeni Hyundai i30N 0-100km/s'ye 6.1 saniyede ulaşıyor.

İki versiyonun da azami hızı 250km/s.

Hyundai yeni i30N'in fiyatı Avrupa'da yaklaşık 32 bin eurodan başlayacak.

Aracın Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği ise henüz belirsiz. Yetkililer bu konuda çalışmaların sürdüğünü ancak kesin bir karara ulaşılmadığını belirtiyor.

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