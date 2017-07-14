Hyundai i30N 275 beygirlik motorla geliyor

Hyundai'nin performans serisi olan N kolunun üyesi yeni i30N, standart ve performans paketli olarak iki versiyon olacak. İki versiyon da 2.0lt turbo dört silindirli motora ve 6 ileri manuel şanzımana sahip.
Standart versiyon 250 beygir gücünde ve 353 tork üretirken, performans paketli versiyonu 275 beygir güç üretecek.
Bu durum iki versiyon arasındaki 100km/s hıza ulaşma süresinde farklılık yaratıyor. Standart versiyon 0-100km/s'ye 6.4 saniyede ulaşırken, performans paketli yeni Hyundai i30N 0-100km/s'ye 6.1 saniyede ulaşıyor.
İki versiyonun da azami hızı 250km/s.
Hyundai yeni i30N'in fiyatı Avrupa'da yaklaşık 32 bin eurodan başlayacak.
Aracın Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği ise henüz belirsiz. Yetkililer bu konuda çalışmaların sürdüğünü ancak kesin bir karara ulaşılmadığını belirtiyor.
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