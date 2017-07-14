Japonya'nın ikinci büyük araç üreticisi olan Honda Motor, aküden kaynaklı bir arıza nedeniyle ABD'deki 1.2 milyon adet Accord modeli aracını geri çağırıyor.

Geri çağırma 2013 – 2016 yılları arasında üretilen araçları kapsıyor.



Honda tarafından yapılan açıklamada, aküdeki motor bileşenlerinin alev almasından kaynaklanan dört olayın yaşandığını belirtildi. Bu olaylarda herhangi bir yaralanma ise olmadı.

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