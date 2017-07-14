Honda Motor
OTOMOBİL

Otomotiv devi 2 milyon aracını geri çağırıyor

Honda Motor, 2013 ila 2016 yılları arasında üretilen Accord modeli araçları geri çağırıyor. ABD'deki Accord modeli 1.2 milyon adet aracın aküden kaynaklı bir arızaya sahip olduğu açıklanıyor

14 Temmuz 2017 Cuma, 10:14:24 Güncelleme: 10:15:46

Japonya'nın ikinci büyük araç üreticisi olan Honda Motor, aküden kaynaklı bir arıza nedeniyle ABD'deki 1.2 milyon adet Accord modeli aracını geri çağırıyor.

Geri çağırma 2013 – 2016 yılları arasında üretilen araçları kapsıyor.

Honda tarafından yapılan açıklamada, aküdeki motor bileşenlerinin alev almasından kaynaklanan dört olayın yaşandığını belirtildi. Bu olaylarda herhangi bir yaralanma ise olmadı.

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