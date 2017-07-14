Volkswagen Binek Araçlarının Global Satış ve Pazarlama Sorumlusu Jürgen Stackmann, South China Morning Post'a verdiği röportajda, 2025 yılına kadar dört elektrikli otomobil ailesi geliştireceklerini, Çin'in en büyük ve tek pazar olacağını açıkladı.

Stackmann ayrıca altyapı eksikliğinin, özellikle de şarj istasyonlarının yetersizliğinin de çok yakında çözüleceğini söyledi.

Çin hükümeti ise ülkede elektrikli otomobil alanının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar için "endişenlenmiyoruz" yorumunu yaptı.

Volkswagen'in, 2020 yılına kadar ilk elektrikli otomobilini teslim etmesi bekleniyor.

Öte yandan, hükümetin tüm desteklerine rağmen, Çin'de yeni enerji araçlarının piyasaya sürülme oranı oldukça düşük. Bu oran 2017'de yalnızca yüzde 2 seviyesindeyken, pille çalışan elektrikli arabaların piyasaya sürülme oranı ise yüzde 1'den daha az.

Çin, teşviklerin durdurulması halinde 2020'ye kadar 5 milyon hibrid ve elektrikli aracın yolda olmasını hedefliyor. Ama pillerin yüksek maliyetli olmasından dolayı da elektrikli otomobil üreticilerinin kar elde edemeyeceğini düşünerek, kaygılanıyor.

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