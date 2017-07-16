Jaguar'ın mini Suv'u görücüye çıktı

2018'in ilk aylarında satışa sunulacak olan Jaguar'ın yeni E-Pace Suv modeli 32 bin 400 Euro'dan başlayacak.



Jaguar F-Pace Suv modelinin küçük versiyonu olarak belirtilen yeni E-pace Suv iç ve dış dizayn olarak F-pace'in detaylarını taşıyor. F-Pace gibi geniş bir ızgaraya sahip olan yeni E-pace'in ön LED farlarının daha dik olması kendine has bir görünüm kazandırmış. 4.4 metre boyuyla Audi Q3 ile benzerlik taşımasına rağmen yeni Jaguar E-Pace daha alçak görünüyor.

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Jaguar F-Pace Suv Türkiye

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İç dizayda ise 12.3 inç TFT dijital gösterge paneli olmasının yanında tüm modellerde standart olarak kullanılan 10.2 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Yeni E-Pace, Jaguar Land Rover'ın dört silindirli 2.0 litrelik, manuel veya dokuz vitesli otomatik şanzımana sahip Ingenium ailesinden motora sahip. Araç önden çekişli olarakta satışa sunulacak.E-Pace Suv modeli dizel motor seçeneğinde 150Bg, 180Bg, 240Bg; benzinli motor seçeneğinde ise 249Bg ve 300Bg güç üretecek. 300Bg'lik versiyonu 0-100km/s' ye 5.9 saniyede ulaşıyor.