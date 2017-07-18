Honda Accord
OTOMOBİL

Yeni Honda Accord yollara çıkıyor

Honda Accord'un 10'uncu jenerasyonu İngiltere'de tanıtıldı. Dokuzuncu nesile göre biraz daha uzun dingil mesafesine sahip olmasına rağmen yeni Accord genel olarak biraz daha kısa ve alçak

18 Temmuz 2017 Salı, 15:10:50 Güncelleme: 15:15:28 HABERTURK.COM

Daha sportif ve şık bir tasarımla ortaya çıkan onuncu nesil Accord'ta ön bölümde full LED farlar ve LED sis farlar kullanılmış. Daha lüks görünen iç tasarımda ise sürücü için 7 inç'lik TFT ekran ve 8 inç'lik dokunmatik ekran kullanılmış. Araç ayrıca Apple Carplay ve Android Auto teknolojisinin yanında otonom acil frenleme sistemi, hız sabitleyici ve trafik işaretlerini tanıma gibi özelliklerine sahip.

Yeni Honda Accord 1.5 litre ve 2.0 litre motorla gelecek. 1.5 litreli dört silindirli turbo benzinli versiyonu 192Bg güç 260Nm tork üretirken 2.0 litrelik versiyonu 252Bg güç üretiyor.

1.5 litrelik versiyonda 6 ileri CVT otomatik veya 6 ileri manuel olarak iki şansıman seçeneği bulunuyorken 2.0 litrelik versiyonda 10 ileri CVT otomatik şanzıman mevcut olacak.

 

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