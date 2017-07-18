Yeni Honda Accord yollara çıkıyor

Daha sportif ve şık bir tasarımla ortaya çıkan onuncu nesil Accord'ta ön bölümde full LED farlar ve LED sis farlar kullanılmış. Daha lüks görünen iç tasarımda ise sürücü için 7 inç'lik TFT ekran ve 8 inç'lik dokunmatik ekran kullanılmış. Araç ayrıca Apple Carplay ve Android Auto teknolojisinin yanında otonom acil frenleme sistemi, hız sabitleyici ve trafik işaretlerini tanıma gibi özelliklerine sahip.

Yeni Honda Accord 1.5 litre ve 2.0 litre motorla gelecek. 1.5 litreli dört silindirli turbo benzinli versiyonu 192Bg güç 260Nm tork üretirken 2.0 litrelik versiyonu 252Bg güç üretiyor.

1.5 litrelik versiyonda 6 ileri CVT otomatik veya 6 ileri manuel olarak iki şansıman seçeneği bulunuyorken 2.0 litrelik versiyonda 10 ileri CVT otomatik şanzıman mevcut olacak.

Honda accord

Honda Accord 2018

Honda Accord modifiye

yeni Honda Accord