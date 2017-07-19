OTOMOBİL
Mercedes X-Class ile tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi
19 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:00:09 | Güncelleme: 14:40:52
Alman otomotiv devi Mercedes, tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi ve X-Class'ın resmi tanıtımını yaptı. Son iki hafta içerisinde de Honda, Hyundai, Jaguar ve Tesla gibi firmalar da yeni modellerini görücüye çıkarmışlardı. Gelin Mercedes X-Class'tan başlayarak bu modellere yakından bakalım...
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Alman otomotiv devi Mercedes, pick-up segmentine girdi ve ilk modelini tanıttı.
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Kasım ayında satışa çıkacak olan araç, Mercedes'in ilk pick-up modeli olma özelliği taşıyor.
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Araç Almanya'nın ardından 2018 yılında Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ihraç edilecek.
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2019 yılında ise Latin Amerika yollarında olacak.
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Mercedes, X-Class ile Ford F150, Nissan Navara, Toyota Hilux ve Volkswagen Amarok gibi araçlara rakip olacak.
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X-Class'ın boyu 5.34 metre ve genişliği 1.92 metre olarak açıklandı.
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Aracın yükleme kapasitesi ise 1.042 kg.
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Mercedes X-Class ilk etapta 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımana sahip ikisi dizel biri benzinli üç farklı motor seçeneği ile gelecek.
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X220d ve X250d dizel modelleri sırasıyla 163 ve 190 beygir güç üretecek.
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Benzinli motor ise 165 beygir gücünde olacak.
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Mercedes X-Class'ın fiyatı ise Almanya'da tüm vergiler dahil 37 bin 300 eurodan başlayacak.
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YENİ HONDA ACCORD GÖRÜCÜYE ÇIKTI
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Honda Accord'un 10'uncu jenerasyonu İngiltere'de tanıtıldı.
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Dokuzuncu nesile göre biraz daha uzun dingil mesafesine sahip olmasına rağmen yeni Accord genel olarak biraz daha kısa ve alçak
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Daha sportif ve şık bir tasarımla ortaya çıkan onuncu nesil Accord'ta ön bölümde full LED farlar ve LED sis farlar kullanılmış. Daha lüks görünen iç tasarımda ise sürücü için 7 inç'lik TFT ekran ve 8 inç'lik dokunmatik ekran kullanılmış.
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Araç ayrıca Apple Carplay ve Android Auto teknolojisinin yanında otonom acil frenleme sistemi, hız sabitleyici ve trafik işaretlerini tanıma gibi özelliklerine sahip.
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Yeni Honda Accord 1.5 litre ve 2.0 litre motorla gelecek.
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1.5 litreli dört silindirli turbo benzinli versiyonu 192Bg güç 260Nm tork üretirken 2.0 litrelik versiyonu 252Bg güç üretiyor.
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1.5 litrelik versiyonda 6 ileri CVT otomatik veya 6 ileri manuel olarak iki şansıman seçeneği bulunuyorken 2.0 litrelik versiyonda 10 ileri CVT otomatik şanzıman mevcut olacak
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Koreli otomobil üreticisi Hyundai yeni i30N modelinin detaylarını açıkladı. Peki araç Türkiye'ye gelecek mi?
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Hyundai'nin performans serisi olan N kolunun üyesi yeni i30N, standart ve performans paketli olarak iki versiyon olacak.
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İki versiyon da 2.0lt turbo dört silindirli motora ve 6 ileri manuel şanzımana sahip.
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Standart versiyon 250 beygir gücünde ve 353 tork üretirken, performans paketli versiyonu 275 beygir güç üretecek.
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Bu durum iki versiyon arasındaki 100km/s hıza ulaşma süresinde farklılık yaratıyor.
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Standart versiyon 0-100km/s'ye 6.4 saniyede ulaşırken, performans paketli yeni Hyundai i30N 0-100km/s'ye 6.1 saniyede ulaşıyor.
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İki versiyonun da azami hızı 250km/s.
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Hyundai yeni i30N'in fiyatı Avrupa'da yaklaşık 32 bin eurodan başlayacak.
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Aracın Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği ise henüz belirsiz. Yetkililer bu konuda çalışmaların sürdüğünü ancak kesin bir karara ulaşılmadığını belirtiyor.
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JAGUAR E PACE SUV
Jaguar F-Pace Suv modelinin küçük versiyonu olan yeni E-pace Suv'un fiyatını açıkladı
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2018'in ilk aylarında satışa sunulacak olan Jaguar'ın yeni E-Pace Suv modeli 32 bin 400 Euro'dan başlayacak.
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Jaguar F-Pace Suv modelinin küçük versiyonu olarak belirtilen yeni E-pace Suv iç ve dış dizayn olarak F-pace'in detaylarını taşıyor.
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F-Pace gibi geniş bir ızgaraya sahip olan yeni E-pace'in ön LED farlarının daha dik olması kendine has bir görünüm kazandırmış.
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4.4 metre boyuyla Audi Q3 ile benzerlik taşımasına rağmen yeni Jaguar E-Pace daha alçak görünüyor.
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İç dizayda ise 12.3 inç TFT dijital gösterge paneli olmasının yanında tüm modellerde standart olarak kullanılan 10.2 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor.
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Yeni E-Pace, Jaguar Land Rover'ın dört silindirli 2.0 litrelik, manuel veya dokuz vitesli otomatik şanzımana sahip Ingenium ailesinden motora sahip. Araç önden çekişli olarakta satışa sunulacak.
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E-Pace Suv modeli dizel motor seçeneğinde 150Bg, 180Bg, 240Bg; benzinli motor seçeneğinde ise 249Bg ve 300Bg güç üretecek.
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300Bg'lik versiyonu 0-100km/s' ye 5.9 saniyede ulaşıyor.
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TESLA MODEL 3
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın merakla beklenen ve Model 3 ismini verdiği elektrikli arabasının ilk üretimi yapıldı ve fotoğrafları gün yüzüne çıktı.
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Elon Musk, fotoğrafları kendi Twitter hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Tesla Model 3'ün tanıtımı geçtiğimiz yıl yapılmış ve yaklaşık 500 bin ön sipariş almıştı.
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Merakla beklenen araç 28 Temmuz'dan itibaren ABD'de satışa sunulacak.
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Aralık ayı itibari ile ayda 20 bin adet üretilmesi planlanan araç ABD'de 35 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
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Model 3'ün en önemli rakipleri arasında Audi A4 ile Mercedes C ve BMW 3 serileri gösteriliyor.
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Aracın menzilinin ise 340 km olması bekleniyor.
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İşte Tesla Model 3'ün diğer fotoğrafları...
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