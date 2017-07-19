OTOMOBİL

Mercedes X-Class ile tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:00:09

Alman otomotiv devi Mercedes, tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi ve X-Class'ın resmi tanıtımını yaptı. Son iki hafta içerisinde de Honda, Hyundai, Jaguar ve Tesla gibi firmalar da yeni modellerini görücüye çıkarmışlardı. Gelin Mercedes X-Class'tan başlayarak bu modellere yakından bakalım...

  • 1 Mercedes X-Class ile tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi
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    Alman otomotiv devi Mercedes, pick-up segmentine girdi ve ilk modelini tanıttı. 

  • 2 Mercedes X-Class ile tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi
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    Kasım ayında satışa çıkacak olan araç, Mercedes'in ilk pick-up modeli olma özelliği taşıyor. 

  • 3 Mercedes X-Class ile tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi
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    Araç Almanya'nın ardından 2018 yılında Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ihraç edilecek. 

  • 4 Mercedes X-Class ile tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi
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    2019 yılında ise Latin Amerika yollarında olacak.

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  • 5 Mercedes X-Class ile tarihinde ilk kez pick-up segmentine girdi
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    Mercedes, X-Class ile Ford F150, Nissan Navara, Toyota Hilux ve Volkswagen Amarok gibi araçlara rakip olacak.

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