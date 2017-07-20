Audi'nin yayınladığı bir televizyon reklamı Çin'de olay yarattı. Alman otomobil üreticisi Audi'nin kadınları ikinci el arabaya benzeten reklamı sonrasında Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da binlerce kadın markaya tepki yağdırdı ve boykota varan çağrılar yaptı.

2017 yılının ilk yarısında Çin satışları yüzde 15 düşen Audi için bu hiç de iyi bir gelişme değil. Tartışma yaratan reklamdaki akış şöyle gelişiyor:

Audi reklamında evlenmek üzere bir çiftle açılıyor ve nikah töreni esnasında damadın annesi "Bir dakika bekleyin!" diyerek aniden ortaya çıkıyor. Gelini süzmeye başlayan müstakbel kaynana, önce gelinin burnunu çekiyor, ardından kulaklarının arkasını kontrol ediyor ve son olarak genç kadının ağzını açarak dişlerine bakıyor.

İşini bitirdikten sonra yerine dönerek ağır adımlarla ilerleyen kayınvalide, son bir hamleyle genç çifte dönerek 'tamamdır' işareti yaparak onay veriyor ancak bu kez de gelinin göğüslerine gözü takılıyor ve memnuniyetsiz bir bakış atıyor.

Sahne değiştikten sonra ise caddede ilerleyen bir Audi araç ekranda beliriyor ve dış ses "Önemli kararlar dikkatli verilmelidir." mesajını iletiyor.

AUDİ PROTESTOLARDAN SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Çinli kadınlar başta olmak üzere pek çok tüketici reklamı cinsiyetçi bulurken aralarında Audi'ye boykot çağrısı yapanlar dahi oldu. Çin'in önde gelen feminist aktivistlerinden Li Maizi "Çoğu şirket ve Çinli yetkililer de cinsiyet eşitliği kavramını anlamıyor." diyerek tepki gösterdi.

Şangaylı moda editörü Guo Zimeng ise "Çin'in güçlü kadınları potansiyel birer Audi müşterisi ve Audi alıcılarına böyle mi mesaj gönderiyor?" demekle yetindi.

Weibo üzerindeki "Audi ikinci el araç" ismiyle açılan konu başlığı 500 bin kezden fazla görüntülendi. İnsanların geneli reklam için "iğrenç" yorumları yapınca Audi'nin Çin'deki kurumsal iletişim ofisi Michael Wilkes aracılığıyla resmi açıklama yayımlamak zorunda kaldı.

Audi açıklamasında, reklamın Volkswagen markasının Çin'deki iş ortaklarının kullanılmış araç departmanı tarafından hazırlatıldığı belirtildi. Audi, "derin bir pişmanlık" duyduğunu belirttiği açıklamada reklamın hiçbir şekilde şirket değerleriyle uyuşmadığını ve sadece Çin'de yayınlandığını ve hemen geri çekildiğini, ilgili bölüm hakkında da iç soruşturma açıldığını vurgulamayı da ihmal etmedi.

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