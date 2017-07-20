Yolculuklar takip edilebilecek

Körfez bölgesinin önemli oyuncularından olan ve 5 yıldır bölgede faaliyet gösteren şirket Türkiye'de pazar payını artırmayı hedefliyor. Şirket uygulama içindeki "Bize Ulaş" seçeneği ile yolculuk sırasında ve yolculuktan sonraki 1 saat içinde kullanıcılarına direkt olarak müşteri hizmetlerine ulaşma imkanı sağlıyor.

Ayrıca yolculuk sırasında "Rotayı paylaş" seçeneğini ile de yolculuğun harita üzerinden takip edilmesi için kullanıcılar bir yakınlarına ulaşabiliyor. Böylece binilen andan itibaren varış noktasına ulaşana kadar tüm yolculuk, bir kişi tarafından takip edilebiliyor.

Kullanıcılar her yolculuktan sonra da uygulama üzerinden şöförü ve yolculuğu puanlayabiliyor.

Temmuz 2012’de kurulan şirket, Kuzey Afrika, Türkiye ve Pakistan dahil olmak üzere Ortadoğu bölgesinde bulunan 12 ülkedeki 80’in üzerinde şehirde faaliyet gösteriyor.