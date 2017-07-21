Red Dot Tasarım Ödülleri'nde Ferrari J50'ye "Best of the Best" ödülü

Üst üste üç yıldır ödüllendirilen Ferrari, bu yılki Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında "Best of the Best" ödülüne layık görüldü. Tasarım ödülleri kapsamında; Ferrari’nin Japonya'daki 50'inci yılı anısına sınırlı sayıda üretilecek J50 modeli, “2017 Yılın Ürün Tasarımı” kategorisinde ödüllendirildi.
GTC4Lusso, LaFerrari Aperta ve 458 MM Speciale modelleri ise yüksek tasarım kaliteleriyle Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.
Flavio Manzoni önderliğinde tasarlanan J50, markanın Japonya'daki 50'inci yılı anısına sadece 10 adet üretilecek.
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