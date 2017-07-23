Temmuz ayı başında Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan aşırı sıcaklar tarım üssü Bursa'da üreticiyi vurdu. Özellikle deveci armudunda güneş vuruğu sebebiyle rekoltenin yüzde 20 - 30 seviyesinde düşmesi bekleniyor. Kuzeyinde Katırlı Dağları, güneyinde ise Uludağ'ın uzandığı Bursa Ovası'nın özel iklim ve coğrafi koşullarında başta Ağaköy, Adaköy olmak üzere, Dudaklı, Kazıklı, Canbazlar, Kumkukalan, Hasanbey, İğdir, Karahıdır, İsabey, Serme ve Barakfakih köylerinde yaygın şekilde yetiştirilen deveci armudundaki rekolte düşüşünün pazar tezgahına da yansıyabileceği belirtiliyor.

Ortalama yılda 150 bin ton deveci armudunun yetiştirildiği Bursa Ovası'nda güneş vuruğu sebebiyle bu sene rekoltede ciddi bir düşüş yaşanacağını belirten çiftçi Aydın Kılıç, "Bir ağacın 400-500 kilo meyve verdiği deveci armudu bahçelerinde bu sene hüzün var. Hasat mevsiminin Eylül sonunda başlayacağı deveci bahçelerinde güneş vurduğu hadisesi üreticiyi üzdü. Temmuz ayı başında 40 dereceyi bulan sıcaklar sebebiyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Zaten şeftali de sıcaktan etkilendi. Geçen hafta şeftali 85 kuruşa kadar geriledi. Ürünün büyük bölümü de bu sene yok pahasına meyve suyu olması için fabrikalara verildi" dedi.

Sıcakların aniden bastırmasıyla birlikte şeftali ve devecinin büyük hasar aldığına dikkat çeken Kestel Ziraat Odası Başkanı Fevzi Fırtına ise şunları söyledi: "Bursa Ovası'nda yıllık ortalama 150 bin ton deveci 130 bin ton şeftali yetişiyor. Ancak bu sene aşırı sıcaklar sebebiyle rekoltede düşüş bekleniyor. Zaten şeftali fiyatları çok düşük seyrediyor. Geçen hafta 85 kuruşa kadar geriledi. Ziraat Bankası'na üreticinin kredi ödemeleri var. Çiftçimiz bu borçların ertelenmesini bekliyor."

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