OTOMOBİL
En az yakan otomobil modelleri
23 Temmuz 2017 Pazar, 11:25:30 | Güncelleme: 12:08:48
Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan hem dizel hem de benzinli otomobillerin en az yakıt tüketenlerini tüm firmaların internet sitelerini tarayarak derledik
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Otomobil sahibi olanlar için en önemli konulardan birisi yakıt tüketimi. 100 km'de 3-4 litrelerden başlayan tüketimler arabasına ve modeline göre 12-13 litrelere kadar çıkabiliyor. Peki mevcut durumda Türkiye'de satışta olan otomobillerden en az yakıt tüketenleri hangisi? Bu listeyi hazırlarken otomobilleri benzinli ve dizel olarak iki gruba ayırdık ve her grubun en az tüketenlerini sıraladık. Aşağıda gördüğünüz veriler her bir markanın kendi internet sitelerinden teker teker alınmış en güncel veriler olma özelliği taşıyor.
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İşte yakıt tipine göre önce dizel daha sonra da benzinli modeller olmak üzere en az yakıt tüketen otomobiller...
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33) Volksvagen Golf 1.6 lt TDI BMT 115PS Manuel
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1-4.2lt
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32) Volkswagen Passat 1.6 lt TDI BMT 120 PS DSG
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.0-4.2lt
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31) Hyundai i20 1.4 Dizel 6 ileri Manuel 90PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
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30) Toyota Corolla 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
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29) Hyundai Elantra 1.6 CRDI Dizel 7 İleri DCT 136PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
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28) Citroen C-Elysee 1.6 HDi 92 PS MANUEL
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
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27) Seat Leon 1.6 TDI 115 PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
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26) Kia Cee'd 1.6L CRDI (6 ileri Manuel) 136PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
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25) Audi A3 Dynamic 1.6 TDI S tronic 116 PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
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24) Mazda Cx 3 1.5 6MT Dizel (2WD) 105PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
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23) Toyota Auris 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4lt
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21) Peugeot 508 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.9lt
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20) Hyundai i30 1.6 CRDi Dizel 6 İleri Düz 136PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.9lt
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19) Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM-2 120 PS TCT
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.9lt
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18) Volkswagen Polo 1,4 lt TDI 75 PS Manuel
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.8-3.9lt
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17) Audi A1 Sportpack Dynamic 1.6 TDI S tronic 116 Ps
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.8lt
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16) Mazda 3 Hatcback SKYACTIV-D 1.5 L Dizel 105 Bg 6 İleri Düz
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.8lt
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15) Mercedes Benz A 180d 109PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7-3.9lt
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14) Mini Cooper D 1.5 116PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
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13) Ford Fiesta 1.5L Duratorq TDCi 75PS Euro V
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
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12) Renault Megan Sedan 1.5 dCi 90 PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
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11) Skoda Octavia 1.6 TDI 110PS DSG
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
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10) Fiat Egea Hatchback 1.6 MultiJet II 120PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
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9) Opel Astra 1.6 CDTI ECOTECT 110 PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.7lt
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8) Dacia Sandero 1.5 dCi 90 bg Easy-R
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt
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7) Renault Clio 1.5 dCi 75 PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt
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6) Citroen Yeni C3 1.6 BlueHDi 75 PS S&S BVM5 Manuel
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.6lt
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5) Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 PS EAT6
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5-3.8lt
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4) Peugeot 208 1.6 L BlueHDi 100 PS S&S ETG6
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.5lt
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3) Skoda Fabia 1.4 TDI 90PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.4lt
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1) Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotect ecoFLEX 95BG
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.2lt
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Şimdi de sıra benzinli modellerde...
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30) Renault Clio 1.2 Turbo EDC 120 bg Otomatik 6
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.2lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.1lt
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28) Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170 HP TCT (Benzinli Otomatik)
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.1lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.1lt
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26) Dacia Sandero 0.9 Turbo 90BG
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79
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5.1lt
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25) Citroen C4 1.2 Puretech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9-5.1lt
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24) Mazda 3 Sedan SKYACTIV-G 1.5L Benzinli 6 ileri manuel 120PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5lt
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 5lt
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22) Volkswagen Jetta 1.2 TSI BMT 105PS DSG
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9-5lt
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21) Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT BMT 150PS Manuel
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.8-5lt
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20) Peugeot 301 1.2 lt PureTech 82 hp
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9lt
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92
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19) Ford Fiesta 1.0L 100PS PowerShift Euro VI
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9lt
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94
94
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18) Citroen C-Elysee 1.2 PureTech 82 HP MANUEL
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95
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.9lt
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96
96
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17) Kia Rio Hatcback 1.25L CVVT (5 İleri Manuel) 84PS
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97
97
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129
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.8lt
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98
98
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129
16) Honda Jazz 1.3 Premium 102PS
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99
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129
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.8lt
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100
100
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129
15) Seat Toledo 1.4 lt TSI 125HP DSG Start/Stop
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101
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129
100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.8lt
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102
102
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14) Volkvagen Golf 1.0 TSI BMT 110PS DSG
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7-4.8lt
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13) Volkwagen Polo 1.2 TSI BMT 90PS Manuel
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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12) Skoda Fabia 1.2 TSI 90PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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11) Hyundai i10 1.0 D-CVVT 5 İleri Düz 66PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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10) Citroen DS3 1.2 PureTech 110 HP S&S EAT6
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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9) Citroen C3 1.2 PureTech 82 HP BVM5 Manuel
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113
113
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.7lt
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114
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.5-4.6lt
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7) Audi A3 Sedan Dynamic 1.0 TFSI S tronic 116PS
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.5-4.6lt
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6) Seat İbiza 1.0 Eco TSI 110HP DSG Start/Stop
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.4lt
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5) Seat Leon 1.0 lt EcoTSI 115 hp DSG S&S Ecomotive
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.4lt
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4) Citroen C4 CACTUS 1.2 PureTech 82 HP ETG5 S&S
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.3lt
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3) Peugeot 208 1.2 L PureTech 82HP S&S ETG5
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.2lt
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126
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt
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1) Fiat 500S 0.9 Twinair 85 HP
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100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 3.8lt