OTOMOBİL

En az yakan otomobil modelleri

23 Temmuz 2017 Pazar, 11:25:30

Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan hem dizel hem de benzinli otomobillerin en az yakıt tüketenlerini tüm firmaların internet sitelerini tarayarak derledik

  • 1 En az yakan otomobil modelleri
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    Otomobil sahibi olanlar için en önemli konulardan birisi yakıt tüketimi. 100 km'de 3-4 litrelerden başlayan tüketimler arabasına ve modeline göre 12-13 litrelere kadar çıkabiliyor.  Peki mevcut durumda Türkiye'de satışta olan otomobillerden en az yakıt tüketenleri hangisi? Bu listeyi hazırlarken otomobilleri benzinli ve dizel olarak iki gruba ayırdık ve her grubun en az tüketenlerini sıraladık. Aşağıda gördüğünüz veriler her bir markanın kendi internet sitelerinden teker teker alınmış en güncel veriler olma özelliği taşıyor.

  • 2 En az yakan otomobil modelleri
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    İşte yakıt tipine göre önce dizel daha sonra da benzinli modeller olmak üzere en az yakıt tüketen otomobiller...

  • 3 En az yakan otomobil modelleri
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    33) Volksvagen Golf  1.6 lt TDI BMT 115PS Manuel

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    100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1-4.2lt

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  • 5 En az yakan otomobil modelleri
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    32) Volkswagen Passat 1.6 lt TDI BMT 120 PS DSG

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