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Otomobil sahibi olanlar için en önemli konulardan birisi yakıt tüketimi. 100 km'de 3-4 litrelerden başlayan tüketimler arabasına ve modeline göre 12-13 litrelere kadar çıkabiliyor. Peki mevcut durumda Türkiye'de satışta olan otomobillerden en az yakıt tüketenleri hangisi? Bu listeyi hazırlarken otomobilleri benzinli ve dizel olarak iki gruba ayırdık ve her grubun en az tüketenlerini sıraladık. Aşağıda gördüğünüz veriler her bir markanın kendi internet sitelerinden teker teker alınmış en güncel veriler olma özelliği taşıyor.