OTOMOBİL

Volvo'nun yeni modeli XC40 geliyor! Peki rakipleri kim

25 Temmuz 2017 Salı, 10:00:39 HABERTURK.COM

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, XC40 ile lüks compact crossover segmentine giriyor. Volvo XC 40'ın bu segmentteki en büyük rakipleri ise Mercedes GLA, BMW X1, Audi Q3 ve Porsche Macan gibi modeller olacak. Peki Volvo XC 40 nasıl bir araç, rakipleri ve Türkiye fiyatları ne durumda?

  • 1 Volvo'nun yeni modeli XC40 geliyor! Peki rakipleri kim
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    Volvo, SUV ailesinin en küçük versiyonu yeni XC40 modelini piyasaya sürmeye hazırlıyor. Yakın tarihte çıkması planlanan yeni Volvo XC40 SUV, XC90 ve XC60 SUV modellerinin daha küçük versiyonu. 

  • 2 Volvo'nun yeni modeli XC40 geliyor! Peki rakipleri kim
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    Araçta diğerlerinden farklı olarak iki tonlu gövde renk seçeneği de mevcut olacak. İç dizaynda ise turucu ve kırmızı deri döşemeler de seçenekler arasında yer alacak. 

  • 3 Volvo'nun yeni modeli XC40 geliyor! Peki rakipleri kim
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    Teknik veriler detaylı olmasa da Volvo yeni XC40'ta çift motorlu plug-in hibrit teknolojisinin olduğunu doğruladı. Araç standart olarak 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli veya dört silindirli dizel motora sahip olacak. 

  • 4 Volvo'nun yeni modeli XC40 geliyor! Peki rakipleri kim
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    Şimdilik sadece konsept fotoğrafları paylaşılan Volvo XC40 SUV modeli 2018 yılından önce satışa sunulacak.

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  • 5 Volvo'nun yeni modeli XC40 geliyor! Peki rakipleri kim
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    Volvo XC 40'ın kamuflajlı hali

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