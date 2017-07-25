OTOMOBİL
Volvo'nun yeni modeli XC40 geliyor! Peki rakipleri kim
25 Temmuz 2017 Salı, 10:00:39 | Güncelleme: 12:11:31
HABERTURK.COM
İsveçli otomobil üreticisi Volvo, XC40 ile lüks compact crossover segmentine giriyor. Volvo XC 40'ın bu segmentteki en büyük rakipleri ise Mercedes GLA, BMW X1, Audi Q3 ve Porsche Macan gibi modeller olacak. Peki Volvo XC 40 nasıl bir araç, rakipleri ve Türkiye fiyatları ne durumda?
-
1
1
|
30
Volvo, SUV ailesinin en küçük versiyonu yeni XC40 modelini piyasaya sürmeye hazırlıyor. Yakın tarihte çıkması planlanan yeni Volvo XC40 SUV, XC90 ve XC60 SUV modellerinin daha küçük versiyonu.
-
2
2
|
30
Araçta diğerlerinden farklı olarak iki tonlu gövde renk seçeneği de mevcut olacak. İç dizaynda ise turucu ve kırmızı deri döşemeler de seçenekler arasında yer alacak.
-
3
3
|
30
Teknik veriler detaylı olmasa da Volvo yeni XC40'ta çift motorlu plug-in hibrit teknolojisinin olduğunu doğruladı. Araç standart olarak 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli veya dört silindirli dizel motora sahip olacak.
-
4
4
|
30
Şimdilik sadece konsept fotoğrafları paylaşılan Volvo XC40 SUV modeli 2018 yılından önce satışa sunulacak.
-
5
5
|
30
Volvo XC 40'ın kamuflajlı hali
-
6
-
7
7
|
30
Audi SUV ailesinin üyesi olan Q3 modeli iki motor seçeneğine sahip.
-
8
8
|
30
1.4 litre TFSI benzinli 150 beygirlik 250Nm tork üreten versiyonu 188 bin 628 TL.
-
9
9
|
30
2.0 litre TDI dizel motorlu 184 beygir güç ve 380 Nm tork üreten versiyonu ise 286 bin 300TL.
-
10
-
11
-
12
12
|
30
BMW'nin küçük SUV modeli X1 sDrive18i'nin 1.5 litre üç silindirli 136 beygir güç ve 220Nm tork üreten versiyonu 199 bin 800 TL'den başlıyor.
-
13
13
|
30
sDrive16d ise 1.5 litre üç silindirli dizel motoru ile 116 beygir güç üretiyor. Bu modelin fiyatı 207 bin TL'den başlıyor.
-
14
14
|
30
xDrive20d 2.0 litre dizel dört silindirli 190 beygir güçünde 400Nm tork üreten versiyonu ise 276 bin 400 TL'den başlıyor.
-
15
-
16
-
17
17
|
30
Jaguar F-Pace Suv modelinin küçük versiyonu olarak belirtilen yeni E-pace Suv iç ve dış dizayn olarak F-pace'in detaylarını taşıyor. F-Pace gibi geniş bir ızgaraya sahip olan yeni E-pace'in ön LED farlarının daha dik olması kendine has bir görünüm kazandırmış. 4.4 metre boyuyla Audi Q3 ile benzerlik taşımasına rağmen yeni Jaguar E-Pace daha alçak görünüyor.
-
18
18
|
30
E-Pace Suv modeli dizel motor seçeneğinde 150Bg, 180Bg, 240Bg; benzinli motor seçeneğinde ise 249Bg ve 300Bg güç üretecek. 300Bg'lik versiyonu 0-100km/s' ye 5.9 saniyede ulaşıyor.
-
19
19
|
30
2018'in ilk aylarında satışa sunulacak olan Jaguar'ın yeni E-Pace Suv modeli 32 bin 400 Euro'dan başlayacak.
-
20
-
21
-
22
22
|
30
Mercedes SUV ailesinin üyesi olan GLA modeli üç versiyona sahip.
-
23
23
|
30
GLA 180d 1.5 litrelik dizel motorlu 109 beygir güç ve 260Nm tork üreten versiyonu 206 bin 400 TL'den başlarken GLA 200 1.6 litrelik benzinli 156 beygir güç ve 250Nm tork üreten versiyonu 185 bin 200TL'den başlıyor.
-
24
24
|
30
Modelin en hızlı versiyonu ise Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC; 2.0 litre benzinli 380 beygir güç ve 475Nm tork üretiyor.
-
25
-
26
-
27
27
|
30
Porsche Macan modeli altı versiyonla karşımızda.
-
28
28
|
30
Standart Macan versiyonu 2.0 litre benzinli 252 beygir gücüyle birlikte 370Nm tork üretiyor.
-
29
29
|
30
Macan S versiyonu 3.0 litre benzinli 340 beygir güç ve 460Nm tork üretirken Macan S Dizel versiyonu 3.0 litre dizel 258 beygir ve 580Nm tork üretiyor.
-
30
30
|
30
Diğer bir versiyon Macan GTS ise 3.0 litre benzinli motora sahip ve araç 360 beygir güç ve 500Nm tork üretiyor. Bunun yanında 3.6 litrelik benzinli 400 beygir gücünde 550Nm tork üreten Macan Turbo versiyonuda mevcut. Porsche Macan modelinin en hızlı versiyonu olan Performans Paketi versiyonu 440 beygir gücünde 600Nm tork üretiyor.