Volvo'nun yeni modeli XC40 geliyor! Peki rakipleri kim

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Jaguar F-Pace Suv modelinin küçük versiyonu olarak belirtilen yeni E-pace Suv iç ve dış dizayn olarak F-pace'in detaylarını taşıyor. F-Pace gibi geniş bir ızgaraya sahip olan yeni E-pace'in ön LED farlarının daha dik olması kendine has bir görünüm kazandırmış. 4.4 metre boyuyla Audi Q3 ile benzerlik taşımasına rağmen yeni Jaguar E-Pace daha alçak görünüyor.