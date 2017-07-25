Türkiye 100 otomobilden 14'ünü Almanya'ya sattı

Ocak-haziran döneminde 174 ülke pazarına ulaşan otomotiv sektörü, 147 ülkeye 3 milyar 127 milyon 276 bin; AB üyesi 27 ülkeye ise 11 milyar 232 milyon 209 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarına göre, Türk otomotiv sektörü, gelişmiş Batı ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 174 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısı itibarıyla 14 milyar 359 milyon 485 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının 11 milyar 232 milyon 209 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine yapıldı.

Toplam otomotiv ihracatının yüzde 78,24'ünü karşılayan AB üyesi 27 ülke, sektörün toplam ihracatındaki ağırlığını korudu.

AB dışındaki 147 ülkeye ise sadece 3 milyar 127 milyon 276 bin dolar ihracat gerçekleştirildi; AB üyesi Kıbrıs Rum kesimine dış satım yapılmadı.

Ocak-haziran döneminde, yüzde 12,52'lik artışla 2 milyar 191 milyon 277 bin dolar ihracat yapılan Almanya, AB ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer aldı. Böylelikle Almanya'nın Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki payı yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

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