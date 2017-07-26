İngiltere dizel ve benzinli araç satışını 2040 yılında yasaklıyor

İngiltere hükümeti, dizel yakıt ve benzinle çalışan araçların 2040 yılında yollardan tamamen kaldırılmasını öngören bir eylem planı üzerinde çalışıyor. Son olarak Fransa da 2040 yılında fosil yakıtla çalışan araçların satışını durduracağını açıklamıştı.

İngilizler, uzun vadeli bu planın yanı sıra şehir ve ilçe merkezlerindeki kalabalık yollardaki emisyonu düşürmek için acil bir vergi ve hız sınırı uygulamasında da karar kıldı.

Çevre Bakanlığı tarafından 17 bölgede belirlenen 81 anayoldaki emisyon durumunun insan sağlığı için risk oluşturduğu da açıklanırken acil önlem alınacağı belirtildi.

ACİL EYLEM PLANINDA DİKKAT ÇEKİCİ UYGULAMALAR

Hükümet, 2040 yılı itibarıyla da fosil yakıtla çalışan tüm araçların yollardan yasaklanması için bir strateji oluşturdu. Amaç bu süre içerisinde halkı elektrikli ve hibrid araçlara yöneltmek. Sadece Londra ve Manchester belediyelerinin bu kapsamda yollardaki tüm gereklilikler için 3.2 milyar sterlin harcaması bekleniyor.

Hız kesici kasislerin kaldırılması hamlesinin altında yatan neden ise sürücüsüz araçların verimini ve otonom deneyimi güçlendirmek.

Acil eylem planının ilk adımı, emisyonu düşürmek için en fazla kirliliğe yol açan dizel araçların donanımının iyileştirilmesi, yol planlarının değiştirilmesi ve hız kesici kasislerin kaldırılması. Hız sınırının söz konusu bölgelerde saatte 70 milden 60 mile düşürülecek.

Bununla birlikte, zararlı nitrojen dioksit salınımını indirmek için belediye meclislerine de sert önlem ve yaptırım uygulama yetkisi verilecek.

ELEKTRİKLİ ARACA GEÇENE TEŞVİK

Hava kalitesini yükseltme ve emisyonu azaltma stratejisi için hurda araç teşviki de verilecek. Kirliliğe yol açan taşıtların ortadan kaldırılması için yeşil araçlara geçen sürücülerin maddi farklarının bir bölümünü tazmin edilecek.

Olası bir dizel hurda planlaması çizelgesi için sonbaharda istişare süreci başlaması bekleniyor. 2040 yılı itibarıyla da fosil yakıtla çalışacak tüm araçların satışı yasaklanacak.

Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı Michael Gove ise dizel sürücülere adil olmayan cezalar kesilmemesi için yerel makamları uyardı. Gove, hükümetin hedefi için daha fazla rüzgar enerjisi çiftliğinin kurulması gerektiğini de belirtiyor.

İngilizlerin yaptığı araştırmaya göre en kirli yollardan 48 adedi başkent Londra'da bulunuyor.

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