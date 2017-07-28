Mustang GT 460 beygirle geliyor

Yeniden tasarlanan 2018 Yeni Ford Mustang GT'de 5.0 litrelik V8 motor 460 beygir gücünde ve 570Nm tork üretiyor. Önceki versiyonda ise 435 beygir güç üreten bir motor yer alıyordu.

10 ileri otomomotik şanzımana sahip olan yeni GT 0-100km/s'ye dört saniyeden daha az sürede ulaşıyor. Tesla kadar hızlı olmasa da, GT, Porsche 911 Carrera dahil diğer spor otomobilleri geçebiliyor.

Standart 2018 Mustang'i tercih eden müşteriler için Ecoboost 2.3 litre dört silindirli 310 beygir güç ve 475Nm tork üreten versiyonu mevcut olacak. Şirket, 3.7 litre V6 ve dört silindirli yeni versiyonun önceki versiyona göre daha fazla tork ürettiğini ve yakıt verimliği sağladığını belirtti.

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