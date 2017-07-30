OTOMOBİL
Rolls-Royce Phantom VIII 600 bin dolar etiketle geliyor
30 Temmuz 2017 Pazar, 10:47:17 | Güncelleme: 11:49:28
Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında arasında yer alan Rolls-Royce Phantom VIII canlı yayınla tüm dünyaya tanıtıldı. Ortalama fiyatı 600 bin dolar olan araç dünyanın en sessiz V 12 motoruna sahip.
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Aracın özelliklerine geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım...
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Türkiye'de en fazla Rolls Royce'u olan isim, BBC'ye verdiği röpotajdaki ifadesine göre 12 tane ile işadamı Ali Ağaoğlu. En son fotoğraftaki Rolls Royce'un sahibi olan işadamı yeni modeli de alır mı şimdilik bilinmez ama gelin tüm dünyaya aynı anda tanıtılan araca biraz yakından bakalım...
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2003 yılında piyasaya sürülen Phantom VII'nin ardından lüks otomobil tutkunları bu kez Phantom VIII ile tanıştı. Araç 2018 yılı başından itibaren müşterilerle buluşacak.
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Rolls-Roys Phantom tamamen alüminyum platformda üretildi.
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Phantom, 563 beygir güç ve 900 nm tork üreten 6.75 litrelik çift turbolu V12 motora, uydu destekli, 8 ileri ZF otomatik şanzımana sahip.
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2.676 kilogramlık Phantom 0-100km/s'ye 5.3 saniyede ulaşırken elektronik olarak sınırlı olan aracın azami hızı 250km/s.
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Rolls-Royce tasarımcıları aracın estetiğini modernize ederken Phantom görünümünü korumayı esas alıp ortaya yeni stiliyle Phantom VIII'i çıkardılar.
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Phantom sedanın uzatılmış dingil mesafeli modeli sekiz inç daha geniş bir alana sahip.
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Araç yaklaşık 450 bin dolardan başlıyor. Ancak firma müşterilerine 150 bin dolarlık özel sipariş ile eklenebilir seçenekler sunuyor ve bu da aracın ortalama fiyatı 600 bin dolar olacağını gösteriyor.
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Şirketin fütüristik 100EX konsepti...
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Phantom'un giderek incelen arka uç tasarımı...
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Aracın kapıları bu şekilde açılıyor.
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Çoğu otomobilin aksine Rolls-Royce müşterileri zamanlarını genelde aracın arka tarafında geçiriyor.
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Firma o yüzden arka tasarıma büyük önem veriyor.
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Aracın içerisi son derece yumuşak bir deri ile kaplanmış. Zeminde ahşap kaplamalar ve parlak metal aksamlar da bulunuyor.
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Phantom'da arka koltuk eğlence sistemi, Wi-fi hotpotu ve bir içki dolabı mevcut.
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Araçta panaromik kamera sistemi, gece görüşü, uyarlanabilir cruse kontrol, çarpışma uyarısı, trafik uyarısı, yaya uyarısı, şeritten ayrılma ve şerit değiştirme uyarısı teknolojilerinin yanında yüksek çözünürlükte 12.3 inçlik ekran da bulunuyor.
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Ön tarafın diğer bir açıdan görüntüsü
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Araç dünyanın en sessiz V 12 motoruna sahip.
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Phantom VIII'in diğer fotoğraflarını aşağıda görebilirsiniz...
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