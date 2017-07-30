OTOMOBİL

Rolls-Royce Phantom VIII 600 bin dolar etiketle geliyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:47:17

Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında arasında yer alan Rolls-Royce Phantom VIII canlı yayınla tüm dünyaya tanıtıldı. Ortalama fiyatı 600 bin dolar olan araç dünyanın en sessiz V 12 motoruna sahip.

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    Aracın özelliklerine geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım... 

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    Türkiye'de en fazla Rolls Royce'u olan isim, BBC'ye verdiği röpotajdaki ifadesine göre 12 tane ile işadamı Ali Ağaoğlu. En son fotoğraftaki Rolls Royce'un sahibi olan işadamı yeni modeli de alır mı şimdilik bilinmez ama gelin tüm dünyaya aynı anda tanıtılan araca biraz yakından bakalım... 

  • 3 Rolls-Royce Phantom VIII 600 bin dolar etiketle geliyor
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    2003 yılında piyasaya sürülen Phantom VII'nin ardından lüks otomobil tutkunları bu kez Phantom VIII ile tanıştı. Araç 2018 yılı başından itibaren müşterilerle buluşacak. 

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    Rolls-Roys Phantom tamamen alüminyum platformda üretildi.

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    Phantom, 563 beygir güç ve 900 nm tork üreten 6.75 litrelik çift turbolu V12 motora, uydu destekli, 8 ileri ZF otomatik şanzımana sahip. 

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