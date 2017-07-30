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Türkiye'de en fazla Rolls Royce'u olan isim, BBC'ye verdiği röpotajdaki ifadesine göre 12 tane ile işadamı Ali Ağaoğlu. En son fotoğraftaki Rolls Royce'un sahibi olan işadamı yeni modeli de alır mı şimdilik bilinmez ama gelin tüm dünyaya aynı anda tanıtılan araca biraz yakından bakalım...