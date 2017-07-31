Küçük SUV'da büyük rekabet

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Aslında mini SUV veya crossover olarak kesinleşmiş bir kategori bulunmasa da piyasada bu segmente giren araçlar büyük oranda belli. Standart bir SUV araçtan daha küçük olan bu segment, yerden yüksekliği ve kimi zaman arazi aracı özelliği göstermesiyle diğer segmentlerden ayrılıyor.

Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan bu segmentteki araçlara yakından baktık. Sektörde kim ne kadar satıyor, bu araçların özellikleri ve fiyatları neler? Ayrıca haberin sonunda Türkiye'ye yeni girecek modeller ve onlara ilişkin bilgiler de yer alıyor.