OTOMOBİL
Küçük SUV'da büyük rekabet
30 Temmuz 2017 Pazar, 15:47:41 | Güncelleme: 31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:48:29
Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi küçük SUV pazarı giderek büyüyor. Arka arkaya yeni modellerin giriş yaptığı bu segmentte satış adetleri ve rekabet yükseliyor. Peki bu araçların özellikleri neler, kaç tane sattılar ve fiyatları ne kadar?
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Aslında mini SUV veya crossover olarak kesinleşmiş bir kategori bulunmasa da piyasada bu segmente giren araçlar büyük oranda belli. Standart bir SUV araçtan daha küçük olan bu segment, yerden yüksekliği ve kimi zaman arazi aracı özelliği göstermesiyle diğer segmentlerden ayrılıyor.
Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan bu segmentteki araçlara yakından baktık. Sektörde kim ne kadar satıyor, bu araçların özellikleri ve fiyatları neler? Ayrıca haberin sonunda Türkiye'ye yeni girecek modeller ve onlara ilişkin bilgiler de yer alıyor.
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Audi Q2
Audi ailesinin mini SUV olarak piyasaya çıkan Q2 modeli üç motor seçeneğine sahip. Araç 1.0 litrelik TFSI S tronic 116 beygirlik 200Nm tork, 1.4 TFSI S tronic 150 beygir güç ve 250Nm tork, 1.6 TDI S tronic 116 beygir gücünde 250Nm tork üreten motor seçenekleri ile yollarda.
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Audi Q2'nin fiyatı 141 bin 327 TL'den başlayıp 167 bin 250 TL'ye kadar çıkıyor.
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Araç ilk altı ayda 469 adet satıldı.
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BMW X1
BMW'nin 1.5 litre üç silindirli küçük SUV modeli X1 sDrive18i, 136 beygir güç ve 220Nm tork üretiyor.
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Yine üç silindirli 1.5 litre dizel sDrive16d, 116 beygir ve 270Nm tork, dört silindrili 2.0 litre dizel motora sahip xDrive20d ise 190 beygir güç 400Nm tork üretiyor.
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199 bin 800TL'den 310 bin 200TL'ye kadar fiyat değişkenliği gösteren X1 ilk altı ay içinde 359 adet satıldı.
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Citroen C4 Cactus
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech 82 beygirlik ETG5 S&S versiyonu 118Nm tork, 1.6 e-HDi 92 beygirlik ETG6 S&S versiyonu 230Nm tork, 1.6 BlueHDi 100 beygirlik BVM versiyonu ise 254Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 83 bin 550TL'den 104 bin 150TL'ye kadar çıkıyor.
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Citroen C4 Cactus ilk altı ayda 503 adet satıldı.
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Dacia Sandero Stepway
Crossover olarak belirtilen Dacia Sandero Stepway dört farklı motor seçeneğine sahip. 1.0 litre benzinli motor 75 beygir güç 97Nm tork, 1.5dCi dizel motor 75 beygir güç 200Nm tork, 0.9 litre turbo benzinli motor 90 beygir güç 140Nm tork ve 1.5dCi dizel motor 90 beygir güç 220Nm tork üretiyor.
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Araç 45 bin 500TL ile 68 bin 150TL aralığında satılıyor.
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Dacia Sandero ilk altı ayda 7.144 adet satıldı.
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Honda HR-V
2006 yılında üretimden kaldırılan ve 2016 yılında tekrar Türkiye'de piyasaya sürülen Honda'nın crossover üyesi HR-V iki motor seçeneğine sahip.
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1.5 litrelik benzinli seçeneği 130 beygir güç 155Nm tork üretirken 1.6 litrelik dizel seçebeği 120 beygir güç 300Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 96 bin 200 liradan başlayıp 121 bin liraya kadar çıkıyor.
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Honda HR-V temmuz ayına kadar 514 adet satıldı.
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Jeep Renegade
Jeep ailesinin küçük SUV modeli Renegade'nin; 1.4 L MultiAir2 Turbo Benzinli 4x2 versiyonu 140 beygir 230Nm tork üretirken 4x4'lük versiyonu 170 beygir 270Nm tork üretiyor.
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Bunun yanında 1.6 L Multijet II Dizel 4x2 versiyonu 120 beygir güç 320Nm tork sağlarken 2.0 L Multijet Dizel 4x4 Trailhawk versiyonu ise 170 beygir güç 350Nm tork sağlıyor.
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Aracın fiyatı 114 bin TL'den 210 bin TL'ye kadar değişirken ilk altı ayda 808 adet satıldı.
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Kia Niro
Kia'nın Mayıs ayında satışa çıkan küçük crossover modeli Niro üç versiyona sahip. Bunların arasında hibrid bir versiyon da yer alıyor.
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Benzinli Kappa 1.6 GDI 141 beygir güç ve 145Nm tork, Manyetik Tip Elektrikli Motor 43.5 beygirlik 170 Nm tork, Benzinli & Elektrikli hibrit motor 141 beygir 265Nm tork üretiyor.
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Kia Niro Hibrit versiyonu 123 bin 900TL'den başlıyor. Araç iki ayda 21 adet satıldı.
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Mercedes GLA
Mercedes SUV ailesinin üyesi olan mini SUV veya Crossover olarak adlandırılan GLA modeli üç versiyona sahip.
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GLA 180d 1.5 litrelik dizel motorlu 109 beygir güç ve 260Nm tork üreten versiyonu 206 bin 400 TL'den başlarken GLA 200 1.6 litrelik benzinli 156 beygir güç ve 250Nm tork üreten versiyonu 185 bin 200TL'den başlıyor.
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Modelin en hızlı versiyonu ise Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC; 2.0 litre benzinli 380 beygir güç ve 475Nm tork üretiyor. Araç 2017'nin ilk altı ayında 503 adet satıldı.
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Nissan Juke
Mini SUV kategorisinin öncülerinden biri olan Nissan Juke 2010 yılından bu yana piyasada bulunuyor.
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Nissan Juke 1.2 DIG-T benzinli 115 beygirlik 190Nm tork, 1.6 litrelik benzinli 117 beygir güç ve 158Nm tork, 1.5 dCi dizel 110 beygir gücünde 260Nm tork üreten motor seçeneklerine sahip.
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Aracın fiyatı ise 71 bin 302 TL'den 96 bin TL'ye kadar yükseliyor. Nissan Juke 2017'nin temmuz ayına kadar 1080 tane satıldı.
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Opel Mokka X
Küçük SUV modeli Opel Mokka X dört versiyona sahip. 1.4 litrelik benzinli 140 beygir ve 152 beygirlik versiyonlarının yanında 1.6 litrelik benzinli 115 beygirlik versiyon mevcut.
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Diğer bir versiyon ise 1.6 litrelik dizel motorlu 136 beygir gücünde.
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Aracın fiyatı 97 bin 200TL' ile 124 bin 500TL aralığında değişkenlik gösterirken 2017'nin ilk 6 ayında 1.253 adet satıldı.
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OPEL CROSSLAND X
Piyasaya yeni çıkan Opel SUV ailesinin yeni üyesi Crossland X modeli kompakt boyutu ile Haziran ayında satışa çıktı.
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Yeni Opel Crossland X 1.2 litre ECOTEC benzinli 81 beygir 118Nm tork, 1.2 litre Turbo ECOTEC Direct Injection benzinli 110 beygir 205Nm tork, 1.6 CDTI ECOTEC dizel 99 beygir 254Nm tork üreterek üç çeşit motor seçeneği sunuyor.
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Araç 78 bin 900TL'den 103 bin 900TL'ye kadar fiyat değişikliği gösterirken haziran ayında 26 adet satıldı.
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Peugeot 2008
Peugeot SUV ailesinin küçük üyesi 2008; 1.2 litre benzinli 110 beygir 205Nm tork, 1.6 litre e-HDi dizel 92 beygir 230Nm tork ve 1.6 litrelik BlueHDi dizel 100 beygir 254Nm tork üreten seçeneklere sahip.
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Peugeot 2008, 96 bin 200TL'den başlıyor 105 bin 500TL'ye kadar yükseliyor.
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Araç temmuz ayına kadar 1.011 adet satıldı.
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Peugeot 3008
Üç çeşit motor seçeneğine sahip olan Peugeot'un Crossover modeli 3008, 1.2 litre benzinli 130 beygir güç 230Nm tork, 1.6 litre benzinli 165 beygir 240Nm tork, 1.6 litre dizel 120 beygir 300Nm tork üreten versiyonlarla satışta.
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Aracın fiyatı 113 bin 700TL' den 176 bin 200TL'ye kadar değişiyor.
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Bunun yanında 3008 Temmuz ayına kadar 2.576 adet satıldı.
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Renault Captur
Renault'un Crossover üyelerinden biri olan Captur 1.2 litrelik benzinli 120 beygir güç ve 1.5 litrelik dizel 90 beygir güç üreten iki motor seçeneği sunuyor.
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Aracın fiyatı 82 bin 650TL'den başlayarak 102 bin 700TL'ye kadar değişiklik gösteriyor.
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Renault Captur ilk altı ay boyunca 1.216 adet satıldı.
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Renault Kadjar
Renault Kadjar üç motor seçeneği sunuyor. 1.2 litre 130 beygirlik, 1.6 dCi dizel 130 beygir 4x4 ve 1.5 dCi dizel 110 beygirlik versiyonlara sahip.
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Renault Kadjar fiyatı 98 bin 700TL'den 140 bin TL'ye kadar çıkıyor.
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Araç ilk altı ayda 2.072 adet satıldı.
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SsangYong Tivoli
SsangYong markasının küçük crossover ve kompakt SUV üyesi olarak belirtilen Tivoli'nin 1.6 litre benzinli 4x2 motoru 128 beygir 160Nm tork, 1.6 litre dizel 4x2 motoru 115 beygir 300Nm tork üretiyor.
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İki çeşit motor seçeğine sahip olan aracın fiyatı 86 bin 500TL'den başlayıp 110 bin 300TL'ye kadar çıkıyor.
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SsangYong Tivoli haziran sonuna kadar olan süre içerisinde 111 tane satıldı.
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Subaru XV
Subaru XV'nin 1.6 litre benzinli motoru 114 beygir güç ve 150Nm tork üretiyor.
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Aracın fiyatı 104 bin 490TL'den 124 bin 490TL'ye kadar ulaşırken ilk altı ayda 206 adet satıldı.
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TOYOTA C-HR
Toyota'nın Crossover modeli C-HR 1.8 litrelik hibrit versiyonu ve 1.2 litrelik benzinli versiyon olarak iki çeşit motor seçeneğine sahip.
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1.8 litre hibrit e-CVT 4x2 versiyonu 122 beygir güç, 1.2 litrelik benzinli versiyonu ise 116 beygir güç üretiyor. Aracın 1.2 litrelik versiyonunda, 4x4, 4x2 seçenekleri mevcut.
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Toyota C-HR'nin hibrit versiyonu 116 bin 900TL'den 127 bin 700TL'ye kadar çıkarken benzinli versiyonu 99 bin TL'den 146 bin TL'ye kadar çıkıyor.
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Araç haziran ayının sonuna kadar 2797 adet satıldı.
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Volkswagen Tiguan
Volkwagen'nin küçük SUV modeli Tiguan dört farklı motor seçeneğine sahip.
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1.4 litre TSI motor 125 beygir ve 200Nm tork, aynı motorun 150 beygirlik versiyonu 250Nm tork üretiyor. 1.6 litre TDI motor 115 beygir 280Nm tork ve 2.0 litrelik TDI motor ise 150 beygir 340Nm tork üretiyor.
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Tiguan'nın fiyatı 112 bin 960TL'den 224 bin TL'ye kadar yükseliyor. Araç 2017'nin ilk altı ayında 4.380 adet satıldı.
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PİYASAYA YENİ ÇIKACAK MİNİ SUV MODELLERİ
Kia Stonic
Resmi tanıtımı geçtiğimiz aylarda yapılan araç mini SUV pazarına girmek için gün sayıyor.
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Yeni Kia Stonic'in turboşarjlı 1.0lt'lik üç silindirli T-GDI motoru 118BG güc üretecek. Bunun yanında Stonic 1.25lt'lik ve 1.4lt'lik dört silindirli benzinli motor ve 1.6lt'lik dört silindirli dizel motorla beraber müşterilerine dört ayrı motor seçeneği sunacak.
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Avrupa fiyatı 16 bin euro olan aracın Türkiye'ye yıl sonuna doğru gelmesi bekleniyor.
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Hyundai Kona
2001'de Avrupa’da piyasaya sunduğu Santa Fe modeliyle ilk kez SUV pazarına giriş yapan ve bugüne kadar bu segmentte 1.4 milyon adet araç satan Hyundai, bu kez de Kona ile mini SUV segmentine giriyor
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Hyundai, 6 ileri manuel şanzımanı 120 beygir gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte kullanırken, 177 beygirlik 1.6 litre T-GDI motor da 7 ileri DCT şanzımanla sunuluyor.
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Aracın fiyatı henüz belli değil. Türkiye'de yılın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.
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SEAT Arona
Seat'ın yeni modeli Arona'nın tanıtımı da geçtiğimiz aylarda yapıldı.
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95 bg ve 115 bg güç üreten benzinli 1.0 TSI motor ile 95 bg güç üreten dizel 1.6 TDI motor seçenekleriyle sunulacak.
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Arona, yıl sonunda satışa çıkacak.