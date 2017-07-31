OTOMOBİL

Küçük SUV'da büyük rekabet

30 Temmuz 2017 Pazar, 15:47:41

Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi küçük SUV pazarı giderek büyüyor. Arka arkaya yeni modellerin giriş yaptığı bu segmentte satış adetleri ve rekabet yükseliyor. Peki bu araçların özellikleri neler, kaç tane sattılar ve fiyatları ne kadar?

  • 1 Küçük SUV'da büyük rekabet
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    Aslında mini SUV veya crossover olarak kesinleşmiş bir kategori bulunmasa da piyasada bu segmente giren araçlar büyük oranda belli. Standart bir SUV araçtan daha küçük olan bu segment, yerden yüksekliği ve kimi zaman arazi aracı özelliği göstermesiyle diğer segmentlerden ayrılıyor. 

    Haberturk.com olarak Türkiye'de satışta olan bu segmentteki araçlara yakından baktık. Sektörde kim ne kadar satıyor, bu araçların özellikleri ve fiyatları neler? Ayrıca haberin sonunda Türkiye'ye yeni girecek modeller ve onlara ilişkin bilgiler de yer alıyor. 

  • 2 Küçük SUV'da büyük rekabet
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    Audi Q2

    Audi ailesinin mini SUV olarak piyasaya çıkan Q2 modeli üç motor seçeneğine sahip. Araç 1.0 litrelik TFSI S tronic 116 beygirlik 200Nm tork, 1.4 TFSI S tronic 150 beygir güç ve 250Nm tork, 1.6 TDI S tronic 116 beygir gücünde 250Nm tork üreten motor seçenekleri ile yollarda.

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    Audi Q2'nin fiyatı 141 bin 327 TL'den başlayıp 167 bin 250 TL'ye kadar çıkıyor.

     

     

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    Araç ilk altı ayda 469 adet satıldı.

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    BMW X1

    BMW'nin 1.5 litre üç silindirli küçük SUV modeli X1 sDrive18i, 136 beygir güç ve 220Nm tork üretiyor. 

     

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 dakika önce
    Araçlar pahalı değil. Bizim ülkede alınan haraçlar fazla. A dan başlayıp z harfine kadar vergi adı var. X w Q iyi ki alfabede yok.
  • Misafir 25 dakika önce
    Hyundai Kona avrupada 16 bin dolar ise burada 16x3.5=56 vergi oranı 5 araç 130 bin lira
  • Misafir 35 dakika önce
    Kona güzelmiş çok pahalı araba almak zor.
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