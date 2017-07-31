Dolu kaskoyu bozar mı? Kasko dolu teminatı

İstanbul’da yaşanan benzeri şimdiye kadar zor görünen fırtına ve dolu araçlara ve evlere ciddi zararlar verdi. Zararın iki hafta önce yaşanan felaketle birlikte ele alındığında 200 ile 250 milyon lira arasında olduğu tahmin ediliyor. Son fırtınada yaklaşık 2 bin 500 aracın cam veya dolu kaynaklı hasar gördüğü söyleniyor.

Peki bu araç hasarlarının sigortacılara getirdiği yük ne oldu?

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, sigortacıların araçların dolu zararları kaynaklı zararlar gibi kaporta göçükleri için yaptığı anlaşma araç başına yaklaşık 600-650 lira.

Şirketler ayrıca kırılan camlar için de 500 lira ödüyor. Eğer araçta 1 ile 50 arasında dolu kaynaklı göçük varsa bu hasar 650 liraya 50’den fazla çökme varsa bin 500 liraya tamir ediliyor. Camlarda ise lüks markaların logolu camlarında hasar tutarı bin 500 liraya çıkıyor.

ANA AKSAM GÖÇÜĞÜ BOYA İSTER

Araçların hasarları kasko sigortasından yapılıyor ancak hasarsızlık bozulduğu için bir sonraki yıl sigorta ücreti zamlanıyor. Kaskoda hasarsızlığı bozmamanın yolu ise ‘mini onarım’ uygulaması. Tabii öncelikle kasko sigorta poliçesinde mini onarım kapsam dahilde olmalı.

Diğer yandan araçlarda bu kez dolu hasarı yoğun olduğu için birçok araç bu uygulamaya muhtemelen girmeyecek. Özellikle sadece üst tavan, bagaj kapağı veya ön kaportada 5-6 göçük mini onarıma girebiliyor.

Ancak aracın ana aksamına denk gelen göçükler boya istediği için sadece 2 göçük mini onarım kapmasında olabiliyor. 2 göçük olsa da göçüklerin çapının 10 santimi geçmemesi gerekiyor.

5 İŞGÜNÜNDE BİLDİRİLMELİ

Zararı ağırlıklı olarak sigorta şirketleri ödeyecek. Ancak bunun için elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Öncelikle araçlara gelen zararı kasko sigortaları ödeyecek. Kasko sigortasının çerçevesini çizen Genel Şartlar’da ise “Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak” zorunluluğu getirilmiş durumda.

Hasar perşembe günü gerçekleşti ve bunu da tüm kamuoyu biliyor. Eğer sigortacı isterse perşembe gününden sonra gelecek hasar bildirimlerini kabul etmeyebilir. Bu nedenle eğer hasarınız varsa perşembeye kadar sigortacınıza başvurmanız gerekiyor. hasar değeri ancak kaynaklı kaybı kasko poliçelerinde yok.

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