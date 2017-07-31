Audi elektrikli araba için 10 milyar euro ayıracak

Audi, emisyon skandalının ardından piyasada yeniden ivme yakalamak için 2022 yılı itibarıyla elektrikli araçlara ağırlık verme kararı aldı. Alman otomobil devine yakın kaynaklara göre Audi, elektrikli araba üretimini fonlamak için maliyetlerinde 10 milyar euro civarında tasarruf etmeyi amaçlıyor.

Volkswagen'in sahibi olduğu ve şirketin en kârlı markalarından olan Audi, gelecek yıllarda tamamen elektrikli 5 yeni otomobili piyasaya sürmeyi amaçlıyor. İlk araç ise e-tron SUV tipi araç olacak ve montajı da 2018 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Elektrikli araç programının artan maliyetlerine rağmen, Reuters'in ulaştığı Audi'ye yakın iki kaynak lüks otomobil üreticisinin operasyon kârını en azından bir yıl için yüzde 8 marjında tutmayı planladığını belirtti. Audi'nin bu yılın ilk yarısındaki kâr marjı yüzde 8.9 olmuştu.

PORSCHE İLE ORTAK ÇALIŞMA

Audi'nin 10 milyar dolarlık maliyet kısma planında ilk tırpanı araştırma ve gelirme alacak. Şirketin Ingolstadt, Almanya'da bulunan merkezinde bulunan yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Öte yandan, ülkenin saygın günlük ekonomi gazetelerinden Handelsblatt şirketin planlarını açıklamakla kalmadı Porsche ile birlikte yeni bir üretim platformu yaratarak sıfır emisyon teknolojisine yatırım yapacağını da iddia etti. Bu doğrultuda, Volkswagen'in seçkin markalarıyla da parça ve modül paylaşımına izin verilerek maliyetlerde kesintiye gidilecek.

Alman üretici dizel emisyon skandalı, geri çağırılan araçlar ve soruşturmalar nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Şirketin 4 büyük markasından sorumlu 7 üst düzey yöneticinin de topun ağzında olduğu, görevlerine yakın zamanda son verilebileceği gelen haberler arasında.

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