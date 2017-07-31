Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme tarihi bugün sona eriyor. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2017'de yüzde 3.83 artmıştı. En düşük 68 liraya en yüksek 23 bin 586 TL’yi çıkan MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ve banka kartı ile yapılabiliyor.



Ödemeler GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, banka şubeleri ve ilgili vergi daireleri üzerinden gerçekleştiriliyor.



Motorlu Taşıtlar Vergisi, bu yıl 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobiller için yıllık 646 lira olarak belirlendi. İkinci taksit tutarları aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp arasındaki otomobiller için 517,5 lira, 1601-1800 santimetreküp arasındaki otomobiller için 913,5 lira, 1801- 2000 santimetreküp arasındaki otomobiller için bin 439 lira olarak tahsil ediliyor.



MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?



Kanunda belirlenen durumlara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplanabiliyor. Mesela, aracın yaşına ve silindir hacmine göre bu verilen tarifer karşılaştırılarak oran çıkarılıyor. Kamyon ve kamyonet ile otobüslerde ise aracın yaşının yanında azami toplam ağırlığına da bakılabiliyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?



Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin son ödeme tarihi 31 Temmuz Pazartesi günüdür. Bugün mesai saatleri içerisinde ödeme noktalarında Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenebilmektedir.

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