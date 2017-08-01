Tofaş’ın ihracat geliri 25 milyar doları buldu

Tofaş 2017’nin altı ayında da büyümesini sürdürdü. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Tofaş olarak ilk altı ayda oldukça güçlü bir performans sergiledik. Sektör liderliğimizi geçen yıl olduğu gibi bu yıl ilk 6 ayda da devam ettirdik. Ocak-haziran döneminde 198 bin adetle ülkemizdeki en yüksek üretimi gerçekleştirdik” dedi.

Tofaş olarak ilk ihracatlarından bugüne 2.5 milyonuncu aracı temmuz ayı içerisinde (Egea/Tipo Hatchback) ihraç ettiklerini söyleyen Eroldu, “Bu büyüklükte bir ihracat çok değerli. Araç başına ortalama 10 bin dolardan hesap ederseniz 25 milyar dolarlık bir rakama ulaşırsınız bu da yaklaşık 90 milyar liraya denk gelir. Dünyada farklı boyutlarda 500’e yakın otomobil fabrikası olduğunu belirten Cengiz Eroldu, “Burada en önemli konu kapasite kullanımıdır. Şu anda yüzde 100’e yakın bir kapasite ile çalışıyoruz.

Bu da aslında Tofaş’ı Avrupa’daki ve Türkiye’deki diğer otomotiv fabrikalarından ayrıştıran önemli bir özelliktir” diye konuştu. Bu başarıda ArGe yatırımlarının da büyük katkısı olduğunu dile getiren Eroldu, “Türkiye otomotiv sektöründe bugün 90’a yakın Ar-Ge merkezi var. Bu Ar-Ge merkezlerinde çalışan sayısı 500’den fazla olan sadece 2 tane bulunuyor. Bunlardan biri Tofaş. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz büyük yatırımların ve yoğun çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını görüyoruz. Tofaş artık hasat dönemine girdi; iç ve dış piyasada iş sonuçlarımız yükselmeye devam ediyor” dedi.

"DENEYİM DE İHRAÇ EDİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda Tofaş Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir’in Amerika’ya transfer olduğunu hatırlatan Eroldu, “FCA genelinde görev alan arkadaşlarımız Akın Bey ile sınırlı değil. Bugün Tofaş’ın birçok mühendisi, ABD ve Çin gibi dünyanın farklı ülkelerinde çalışıyorlar. Diğer taraftan ArGe’mizden 70 kadar mühendis, İtalya’da FCA’nın farklı projelerinde görev alıyor” dedi.

1.4 MİLYON ADET DOBLO İHRAÇ EDİLDİ

Tofaş’ın bugüne dek ihraç ettiği 2.5 milyon adet aracın 1.4 milyon adedinin Fiat Doblo olduğunu söyleyen Cengiz Eroldu, “Egea, umuyoruz ki Doblo’nun da üzerinde bir ihracat performansı gösterecektir” diye konuştu. Tofaş CEO’su, “Bu yıl ihracatımız toplam 153 bin adede, toplam ihracat gelirimiz ise 1.7 milyar dolara ulaştı. Bu yıl ilk 6 ayda gerçekleştirdiğimiz ihracat gelirimiz bizim geçmiş dönemlerde 1 yıldaki toplam ihracatımıza eşit. Bu da yaptığımız ihracat atağının büyüklüğünü gösteriyor” açıklaması yaptı.

"TOPLAM PAZAR 920 BİN OLUR"

Öte yandan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Yılın ilk altı ayında satışlarımız 48 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Pazardaki yüzde 9’luk bir daralmaya rağmen, satışlarımızı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artırarak, otomobil ve ticari araç toplamında yüzde 12’ye yükselttik. Yeni açılacak olan bayiler ile satışta 112; serviste ise 134 noktaya ulaşacağız. Yıla başlarken 900 binin altında bir pazar öngörüyorduk. Şimdi ise tahminlerimiz yılı 920 bin seviyelerinde kapatacağımız yönünde” diye konuştu.