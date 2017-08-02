uber
OTOMOBİL

Kan bağışı yapan yolcu sayısı bine yaklaştı

Uber, gönüllü kan bağışına destek amacıyla Türk Kızılayı ile bir yıl boyunca devam edecek olan iş birliğini sürdürüyor. Şirket her ayın ilk Pazartesi günü kan merkezlerine yapılan yolculuklardan gidişte ve dönüşte 40 TL'ye kadar ücretsiz ulaşım sağlıyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:49:15 Güncelleme: 09:55:17

“Güvenli Kan Temini Programı” kampanyası kapsamında şimdiye kadar kan bağışında bulunan kişi sayısı ise 957 kişiye ulaştı.

Kampanya, 7 Ağustos Pazartesi günü devam edecek.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, Türk Kızılayı ile yaptıkları işbirliği hakkında, “Projeye gösterilen ilgiden çok memnunuz. Kan bağışı konusunda bilinci artırmak ve insanları bağış yapmaya teşvik etmek için başlattığımız bu işbirliği gibi toplumsal fayda sağlayacak işbirliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar kan bağışı kampanyamıza katılan 957 yolcumuza teşekkür ediyor ve şartları uygun olan herkesi 7 Ağustos Pazartesi günü kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

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