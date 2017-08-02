OTOMOBİL
Volkswagen'dan tamamen yeni bir model: T-ROC Crossover
02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:29:27 | Güncelleme: 11:43:55
HABERTURK.COM
Volkswagen, mini SUV kategorisine T-ROC crossover adlı yeni bir modelle giriyor. 23 Ağustos'ta resmi tanıtımı yapılacak olan aracın ilk tanıtım filmi ise yayınlandı.
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Volkswagen, 2014 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsepti tanıtılan T-ROC SUV'un resmi tanıtımını bu yılki Frankfurt Fuarı'ndan hemen önce, 23 Ağustos'ta gerçekleştirecek.
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T-ROC'un ilk tanıtım filmi ise yayına girdi.
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Tanıtım filminde T-ROC crossover'ın üretim aşamaları anlatılıyor.
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Boyut olarak Audi Q2 ile benzerlik gösteren T-ROC yaklaşık 4.2 metre uzunluğunda ve 1.8 metre genişliğinde olacak.
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Volkswagen'in Golf modelinden esinlenerek tasarlanan yeni T-ROC SUV'un dingil mesafesinin ise 2.6 metre olacağı bekleniyor.
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T-ROC crossover, Volkswagen'in modelleri arasında Golf ile Tiguan arasına konumlanacak. Araç Golf'ten biraz daha yüksek ve uzun, Tiguan'dan ise biraz daha kısa ve alçak olacak.
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Aracın 1.0 litre üç silindirli turbo motoru yaklaşık 116 beygir güç, 1.5 litre TSI EVO turbo benzinli motoru 150 beygir güç üretecek.
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Bunun yanında 116 beygirden 150 beygire kadar değişen 1.6 litre ve 2.0 litre TDI dizel motor da bekleniyor.
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2017 yılının sonlarında satışa sunulacak olan yeni Volkwagen T-ROC 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG şansıman seçeneklerine sahip olacak.
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Aracın Avrupa fiyatının 22 bin euro civarında olacağı tahmin ediliyor.
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Türkiye'deki fiyatı ile ilgili ise bir resmi açıklama yapılmasa da, 88 bin lira olan Golf ile 114 bin lira olan Tiguan fiyatının arasında olacağı tahmin ediliyor.
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Volkwagen T-ROC'ın en önemli rakipleri Audi Q2, Seat Arona ve Volvo Xc 40 gibi modeller olacak.
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Aracın şimdiye kadar yayınlanmış diğer fotoğraflarını ve ilk çizimlerini aşağıya doğru giderek görebilirsiniz...
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