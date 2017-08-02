OTOMOBİL

Volkswagen'dan tamamen yeni bir model: T-ROC Crossover

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:29:27 HABERTURK.COM

Volkswagen, mini SUV kategorisine T-ROC crossover adlı yeni bir modelle giriyor. 23 Ağustos'ta resmi tanıtımı yapılacak olan aracın ilk tanıtım filmi ise yayınlandı.

  • 1 Volkswagen'dan tamamen yeni bir model: T-ROC Crossover
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    Volkswagen, 2014 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsepti tanıtılan T-ROC SUV'un resmi tanıtımını bu yılki Frankfurt Fuarı'ndan hemen önce, 23 Ağustos'ta gerçekleştirecek. 

     

     

     

     

     

  • 2 Volkswagen'dan tamamen yeni bir model: T-ROC Crossover
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    T-ROC'un ilk tanıtım filmi ise yayına girdi. 

  • 3 Volkswagen'dan tamamen yeni bir model: T-ROC Crossover
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    Tanıtım filminde T-ROC crossover'ın üretim aşamaları anlatılıyor.  

  • 4 Volkswagen'dan tamamen yeni bir model: T-ROC Crossover
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    Boyut olarak Audi Q2 ile benzerlik gösteren T-ROC yaklaşık 4.2 metre uzunluğunda ve 1.8 metre genişliğinde olacak. 

     

     

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  • 5 Volkswagen'dan tamamen yeni bir model: T-ROC Crossover
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    Volkswagen'in Golf modelinden esinlenerek tasarlanan yeni T-ROC SUV'un dingil mesafesinin ise 2.6 metre olacağı bekleniyor.

     

     

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