OTOMOBİL
Audi'den RS serine üç yeni model
03 Ağustos 2017 Perşembe, 08:07:03 | Güncelleme: 08:12:28
HABERTURK.COM
Audi, RS serisinden üç yeni modeli piyasaya sürüyor.
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İşte bu üç otomobilin özellikleri ve fiyatları...
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Audi RS5 serisine yeni katılacak olan RS5 Sportback versiyounu Coupe versiyonu ile aynı özelliklere sahip olacak.
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Frankfurt Otomobil Fuarı'nda da tanıtılacağı bildirilen beş kapılı RS5 Sportback 2.9 litre çift turbo V6 benzinli motoru ile 450 beygir güç 600Nm tork üretecek.
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İki kapılı RS5 Coupe 0-100km/s'ye sadece 3.9 saniyede ulaşırken RS5 Sportback fazladan iki kapı nedeniyle daha ağır olacağından 0-100km/s'ye ulaşma süresi 4 saniye veya biraz üzerinde olabilir.
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Aracın azami hızı ise 280km/s'ye kadar çıkabiliyor.
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Yeni RS5 Sportback standart olarak dört tekerlekten çekiş sistemine ve sekiz ileri otomatik şanzımana sahip olacak.
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RS5 Coupe ile aynı şekilde fiyatlandırılması bekleniyor.
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Yaklaşık 70 bin 400 Euro'dan başlayıp 112 bin Euro'ya kadar değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.
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Öte yandan İngiltere'de satışa sunulan yeni RS3 Sedan'ın ve yeni RS3 Sportback'in fiyat ve özellikleri açıklandı.
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Teknik özellikleri aynı olan RS3 sedan ve RS3 sportback 2.5 litrelik turbo beş silindirli motora sahip olmasının yanında 400 beygir güç ve 480Nm tork üretiyor.
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Her iki model de 0-100km/s'ye 4.1 saniyede çıkarken azami hızları 250km/s' de sınırlandırılmış.
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Ancak talep üzerine 280km/s'ye yükseltilebiliyor.
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Yeni Audi RS3 Sportback modeli eski versiyonuna göre 33 beygir daha fazla ve 26 kilogram daha hafif.
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RS3 sedanın rakibi olarak 360 beygirlik Mercedes-AMG CLA 45 gösterilirken RS3 Sportback'in rakibi olarak Mercedes-AMG A 45 gösteriliyor.
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Yeni RS3 sedanın ön tamponu, geniş ikiz egzoz boruları RS3 Sportback ile neredeyse aynı.
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Yeni RS3 sedanın fiyatı 50 bin 600 Euro'dan başlarken, RS3 Sportback'in fiyatı 49 bin 600 Euro'dan başlıyor.
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