OTOMOBİL

Audi'den RS serine üç yeni model

03 Ağustos 2017 Perşembe, 08:07:03 HABERTURK.COM

Audi, RS serisinden üç yeni modeli piyasaya sürüyor.

  • 1 Audi'den RS serine üç yeni model
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    İşte bu üç otomobilin özellikleri ve fiyatları...

  • 2 Audi'den RS serine üç yeni model
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    Audi RS5 serisine yeni katılacak olan RS5 Sportback versiyounu Coupe versiyonu ile aynı özelliklere sahip olacak.

  • 3 Audi'den RS serine üç yeni model
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    Frankfurt Otomobil Fuarı'nda da tanıtılacağı bildirilen beş kapılı RS5 Sportback 2.9 litre çift turbo V6 benzinli motoru ile 450 beygir güç 600Nm tork üretecek. 

     

     

     

     

  • 4 Audi'den RS serine üç yeni model
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    İki kapılı RS5 Coupe 0-100km/s'ye sadece 3.9 saniyede ulaşırken RS5 Sportback fazladan iki kapı nedeniyle daha ağır olacağından 0-100km/s'ye ulaşma süresi 4 saniye veya biraz üzerinde olabilir. 

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    Aracın azami hızı ise 280km/s'ye kadar çıkabiliyor. 

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