Ferrari 599 GTO
OTOMOBİL

Ferrari 599 GTO 2.6 milyon liraya el değiştirdi

Türkiye'de sadece üç tane bulunan Ferrari 599 GTO modellerinden biri 2.6 milyon TL'ye el değiştirdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe, 14:36:21 Güncelleme: 14:39:15

Ferrari'nin 2010 yılında sadece 599 adet ürettiği ve üç tanesi Türkiye'de bulunan 670 beygirlik Ferrari 599 GTO 620 Nm tork üreten V12 motora sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlayan aracın son hızı ise 335 km/s.

Satışa aracılık eden S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, "çok değerli bir garajdan bir diğerine yapılan bu satışa aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz en pahalı klasik otomobil satışı bu oldu" açıklamasında bulundu.

Aracı kimin aldığına dair bilgi ise paylaşılmadı.

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