OTOMOBİL

Seat Ibiza'nın yeni versiyonu ve Range Rover Velar Türkiye'de

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:03:26 HABERTURK.COM

Yeni Seat Ibiza ve Range Rover ailesinin yeni üyesi Velar Türkiye'de satışa sunuldu. İşte iki aracın da fiyatları ve özellikleri...

  • 1 Seat Ibiza'nın yeni versiyonu ve Range Rover Velar Türkiye'de
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    İlk olarak 1984 yılında pazara sunulan SEAT Ibiza’nın beşinci nesli Türkiye'ye geldi. 

     

     

     

     

     

  • 2 Seat Ibiza'nın yeni versiyonu ve Range Rover Velar Türkiye'de
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    Reference ve Style olarak 2 ayrı donanım paketiyle beğeniye sunulan Yeni Ibiza, ilk etapta manuel ve DSG şanzımana sahip 3 farklı benzinli motor seçeneğiyle alınabiliyor.

     

     

  • 3 Seat Ibiza'nın yeni versiyonu ve Range Rover Velar Türkiye'de
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    Yeni SEAT Ibiza’da farklı alüminyum blok ve silindirlerde benzinli motor seçenekleri bulunuyor. 

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  • 4 Seat Ibiza'nın yeni versiyonu ve Range Rover Velar Türkiye'de
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    Türkiye’de satışa sunulan motor seçeneklerinden ilki 75 HP güç üreten 3 silindirli 1.0 MPI motor. Bu motor 100 km’de 4.9 litre yakıt tüketirken, km başına 112gr CO2 emisyonu üretiyor. 

     

     

  • 5 Seat Ibiza'nın yeni versiyonu ve Range Rover Velar Türkiye'de
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    Turbo kompresörlü, ara soğutuculu ve direkt enjeksiyonlu 1.0 EcoTSI motor ise 95 HP manuel ve 115 HP DSG versiyonlarıyla sunuluyor. 

     

     

     

     

     

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