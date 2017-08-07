OTOMOBİL
Seat Ibiza'nın yeni versiyonu ve Range Rover Velar Türkiye'de
07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:03:26 | Güncelleme: 10:11:44
HABERTURK.COM
Yeni Seat Ibiza ve Range Rover ailesinin yeni üyesi Velar Türkiye'de satışa sunuldu. İşte iki aracın da fiyatları ve özellikleri...
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İlk olarak 1984 yılında pazara sunulan SEAT Ibiza’nın beşinci nesli Türkiye'ye geldi.
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Reference ve Style olarak 2 ayrı donanım paketiyle beğeniye sunulan Yeni Ibiza, ilk etapta manuel ve DSG şanzımana sahip 3 farklı benzinli motor seçeneğiyle alınabiliyor.
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Yeni SEAT Ibiza’da farklı alüminyum blok ve silindirlerde benzinli motor seçenekleri bulunuyor.
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Türkiye’de satışa sunulan motor seçeneklerinden ilki 75 HP güç üreten 3 silindirli 1.0 MPI motor. Bu motor 100 km’de 4.9 litre yakıt tüketirken, km başına 112gr CO2 emisyonu üretiyor.
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Turbo kompresörlü, ara soğutuculu ve direkt enjeksiyonlu 1.0 EcoTSI motor ise 95 HP manuel ve 115 HP DSG versiyonlarıyla sunuluyor.
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Yeni Ibiza’nın 1.0 75 HP S&S modeli, 57 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.
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2018 yılının ilk çeyreğinde 1.5 TSI EVO 150 HP benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulacak olan yeni Ibiza’nın, dizel motor seçeneği olan 1.6 TDI 95 HP ise manuel ve DSG şanzıman alternatiflerine sahip olacak.
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Yeni SEAT Ibiza, 4,059 mm boyunda, 1,780 mm genişliğinde ve 1,444 mm yüksekliğinde. Bir önceki modele kıyasla 87 mm daha geniş ve aynı zamanda 2 mm daha kısa ve 1 mm daha alçak.
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Aracın bagaj hacmi de önceki versiyona göre 63 litre artırılarak 355 litreye çıkarıldı.
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Range Rover ailesinin yeni üyesi olan Velar Türkiye pazarındaki yerini aldı.
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Araç 583 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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En üst donanımdaki fiyat ise 777 bin TL'ye ulaşıyor.
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Yeni Range Rover Velar Türkiye’de 180 ve 240 beygir seçeneklerine sahip 2.0 litre Ingenium Dizel motorla satışa sunuluyor.
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Aracın hafif, sert, yoğun alüminyum içeren gövdesi, öncü süspansiyon teknolojileri ile her arazide yol almak için bir temel oluşturuyor.
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Velar 550 metreye kadar gün ışığında aydınlatma sağlayan Matrix laser lED farları ile de dikkat çekiyor.
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İşte aracın diğer fotoğrafları
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