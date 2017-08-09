Yeni Jetta
OTOMOBİL

Yeni Jetta kamuflajsız yakalandı

Önümüzdeki sene yollara çıkmaya hazırlanan Jetta'nın yedinci jenerasyonu ilk kez kamuflajsız görüntülendi. Yeni Jetta Volkswagen'in Meksika'daki fabrikasında üretilecek

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:33:25 Güncelleme: 09:41:40 HABERTURK.COM

Eski versiyona göre oldukça farklı görünen araç, Volkswagen Arteon'a olan benzerliği ile dikkat çekti. Henüz jkesin olmamakla birlikte Yeni Jetta'nın 1.4 TSI, 1.5 TSI ve 2.0 TSI motorlarla pazara çıkması bekleniyor.

2011 yılından bu yana satışta olan altıncı jenerasyon Jetta, 2015 yılında ise ufak bir makyaj operasyonu geçirmişti. Araç 7 yıl aradan sonra 2018'deki yedinci jenerasyon ile tamamen yenilenmiş olacak.

Jetta'nın kamuflajsız fotoğrafları Meksika'da çekildi.

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